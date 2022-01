Proč jste přestoupil z Kolína do Kutné Hory, kde bojujete o záchranu v divizi? Proběhlo vaše zařazení do kádru bez problémů? Do Kutné Hory jsem přestoupil proto, že jsem v Kolíně nenastupoval pravidelně. Když už jsem nastoupil, tak jsem zápas stejně nedohrál. V Kutné Hoře mám daleko více prostoru. Kolín mám rád a některé bývalé spoluhráče dokonce hluboce miluji (smích), ale už mě tam fotbal nebavil. Nechci se na nic vymlouvat, prostě jsem se neprosadil a neměl ani motivaci to znovu zkusit. Musel jsem jít pryč. Přestup byl pro mě i díky tomu vcelku jednoduchý. Jsem tady strašně rád, polovinu lidí už jsem tu znal, ale hlavně se mi dostává obrovské podpory na hřišti i tréninku. Spálil jsem spoustu šancí, ale i přesto mě fakt celý tým podpořil a toho si moc vážím. Cítím se naprosto skvěle, jen bych jim to chtěl vrátit.

Jak vidíte současnou situaci Kutné Hory? Kde by bylo potřeba přitlačit?

Občas máme katastrofální desetiminutovku, která nám pokazí celý zápas. Potom by bylo třeba zapracovat na koncovce, máme spoustu neproměněných šancí. Jinak si myslím, že o vítězství můžeme bojovat s každým.

Kutnohorští Sršni nehráli, nemoc je do zápasu nepustila

V posledním kole jste zvítězili na hřišti Dvora Králové, odkud se body odváží velmi těžko. Předtím jste remizovali s Čáslaví a porazili jste také Velké Hamry. Ukazují tyto zápasy přesně to, co jste říkal? Tedy, že dokážete hrát s každým, i s těmi silnějšími?

Ano, to dokážeme. Máme skvělý a bojovný tým, a tak si myslím, že se proti nám nehraje lehce.

Ve čtvrtém kole jste hráli v Kolíně. Jaké jste měl pocity před zápasem a po něm? Předpokládám, že to pro vás mělo úplně jiný náboj… (Kolín zvítězil vysoko 7:1)

Před zápasem došlo na nějaké to hecování s kluky z Kolína a šel jsem do toho zápasu s obrovskou motivací. Jinak to byl zápas jako každý jiný. Po něm jsem samozřejmě moc pozitivní nebyl, ale v dalším zápase budu mít motivaci o to větší.

Podzimní část je již minulostí a je zimní pauza. Jak bude probíhat vaše příprava na jarní část?

Příprava bude probíhat asi jako všude jinde. Kondice, přátelská utkání a soustředění, na které pojedeme koncem ledna. Také samozřejmě nesmí chybět pomlouvání umělé trávy a zápisné (smích).

Jaké jsou vaše cíle pro zbylou polovinu soutěže? Chystají se nějaké změny?

Za mě osobně je naším cílem jednoznačně udělat více bodů než v první polovině sezony. Na vaši druhou otázku, o žádných změnách zatím nic nevím.

Tomáš ŠULC