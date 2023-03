Výsledky Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 25. - 26. března.

Fotbalisté Kutné Hory se radují z vítězství nad Velimí | Foto: Sparta Kutná Hora

A tým muži

Sparta Kutná Hora - FC Velim 1:0 (1:0)

Branka: 41. Pleva

Kutná Hora: Malý – Čičatka, Nekvinda, Franc, Pleva – Honc (79. Šámal), Wolf (62. V. Němec), Piskač, M. Exner – Lib. Křelina (53. Cimr), Strnad.

Velim: Drápela – Čapek, Náděje, J. Petrů, Kosina (46. Dudek) – Vácha, Michálek, Korenc (33. T. Němec), Koděra, L. Šindelář (85. Kasal) – Jícha.

Hodnocení sportovního ředitele týmů dospělých Miloše Maliny: Byl to hlavně boj, fotbal šel trochu stranou. Ke konci už byl zápas trochu vyhrocený, podle mě to Velim neunesla, na to, jaké má hráče. Mysleli si, že nás přejedou. Naši kluci to odbojovali, klobouk dolů. Je vidět, že i s mladým mužstvem se dá pracovat a že když chtějí, jde to.

B tým muži

Sparta Kutná Hora/Malín - Zruč nad Sázavou 1:1 (0:0)

Branky: 82. Dolejš - 51. T. Vojtíšek.

Kutná Hora: Kamenář - T. Vojtíšek, Málek, Barenčík, Badarau, J. Franc, Chylík, Krupička, O. Nedvěd, Secký (74. Berka), Auer.

Zruč nad Sázavou: Pistorius - Z. Louda, Viktora (35. Čermák), Zeman, Dolejš, Horák, Brabec, L. Jelínek, Kotek, Jouza, M. Váňa (58. Nácovský).

Hodnocení trenéra Tomáše Lhotáka: Zápas ve Zruči skončil zaslouženou dělbou bodů. Mohli jsme vyhrát, ale i prohrát. Nějaké šance byly na obou stranách. Po zimní pauze jsme hráli na přírodní trávě a musím pochválit domácí za skvěle připravené hřiště.

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - FC Velim 3:0 (2:0)

Branky: 25. Dostál, 45. Stieber, 47. Schovanec.

Kutná Hora: Mach - Pustovoitov (68. Bohatý), Mommers, Chalupa (81. Daniel), Kapounek, Stieber, Škopek (62. Benešovský), Beran, Zadražil D., Schovanec (78. Vosáhlo), Dostál.

Velim: Hrabák - Pych, Pena, Kostelecký (61. Veit), Dočkal, Hoření, Lorenc (77. Slabý), Nehasil (61. Karásek), Hump (46. Hoření), Plaček (46. Kaňkovský), Mén.

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Nejprve bych chtěl pochválit hráče za výkon, odehráli jsme velmi kvalitní utkání. Byli jsme dominantní na míči a pramenilo to v mnoho šancí. Jsem rád, že jsme navázali na předchozí herní výkon z předchozího utkání a přidali k tomu góly. Doufám, že budeme pokračovat v těchto výkonech.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - FC Velim 0:2 (0:2)

Branky: 20. Macháček, 22. Lorenc.

Kutná Hora: Pospíšil - Šťastný, Balvín, Marek, Polívka, Vavřík, Musil, Roman, Pešout, Bruner, Hlavička, Bouma, Judytka, Hlavatý.

Velim: Maxián - Mašek, Chlád, Sixta, Forman, Divecký, Lorenc, Balon, Pošík, Macháček, Luštický, Škopek, Blumentál, Krupka, Pacovský, Huml, Šrámek.

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Do dvacáté minuty jsme si vytvořili asi čtyři jasné šance, dokonce jsme kopali penaltu, byli jsme jasně lepší. Jenže nejsme schopni dát gól. Zbylých dvacet minut první půle rozhodlo o naší porážce - soupeř skóroval po naprosto nesmyslném autu a vzápětí krásně vymetl šibenici z přímého kopu. My jsme se nepochopitelně uchýlili k nakopávaným míčům. Po poločasové bouřce v kabině jsme se zvedli, ale na zvrat jsme neměli. Naše chování před brankou soupeře je naprosto zoufalé, navíc jsme neproměnili ani druhou nařízenou penaltu. Naštvaní můžeme být maximálně sami na sebe.

Starší žáci

SKP Mladá Boleslav - Sparta Kutná Hora 0:10 (0:7)

Branky: 11. Zámostný J., 18. Lhoták, 24. Kramář, 27., 28. Judytka, 33. Janoušek, 35. Křivohlavý Ben, 38. Peroutka, 42. Štícha, 69. Ovčačík

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Ovčačík, Janoušek, Tvrdík, Král, Kotrouš, Bouma, Bohatý, Zámostný Jan, Judytka, Lhoták, Langr, Peroutka, Štícha, Kramář, Křivohlavý Ben.

Mladá Boleslav: Koudelka - Maksyuk, Fábryová, Loskot, Žamovský, Moc, Petlačka, Skalský, Vacek, Richter, Miláček, Mužíček, Šerešová, Ondrašíková, Šačirovič, Sudák, Bahatelie.

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: V zápase jsme potvrdili roli favorita a výrazným rozdílem vyhráli. Hrát s vyšší intenzitou, skóre by mohlo být daleko výraznější. Malým plusem je, že se o deset gólů podělilo osm hráčů. Jinak to byl nic neříkající zápas, z něhož nelze vyvozovat žádné závěry. Jak jsme skutečně připraveni, ukáží až další zápasy.

Mladší žáci

SKP Mladá Boleslav - Sparta Kutná Hora 1:3 (0:1)

Branky: 60. Ágoston - 21. Kolář, 43. Křivohlavý, 62. Křivohlavý.

Kutná Hora: Markup - Čáp, Šálený, Sýkora, Ostrihoň, Vlasák, Křivohlavý, Dusil, Křivohlavý, Dvořák, Kolář, Pokrupa.

Mladá Boleslav: Bařinka - Syrovátka, Vágner, Kubín, Ágoston, Durniev, Koula, Šlapák, Turko, Hostonský, Baleca, Lendel, Slába.

Hodnocení trenéra Miroslav Šáleného: První mistrovské utkání v jarní části soutěže na přírodním trávníku bylo znát. Zápasem nás provázely herní a technické nedostatky. Přesto jsme měli celý zápas herní převahu, kterou jsme nedokázali zužitkovat ve více branek.