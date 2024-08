Následující sezona zná svůj jízdní řád. Okresní přebor se bude hrát jen s dvanácti účastníky. Není to málo na elitní okresní soutěž? Na čem to ztroskotalo, aby byl přebor o čtrnácti týmech?

Bohužel to málo je, ale snažili jsme se udělat maximum pro to, aby měla soutěž čtrnáct týmů. Nabídli jsme záchranu jinak poslednímu Záboří nebo postup i dalším týmům třetí třídy, snad jediné Zbraslavice o tom reálně uvažovaly, ale případný třináctý tým by nic neřešil. Mám pocit, že týmům je ve finále jedno, jestli hrají jedenáct nebo třináct zápasů za půl roku, zkoušeli jsme navrhnout nadstavbu, ale nebyl o to zájem. Rozpis soutěží je nastaven tak, že by okresní přebor měl mít od další sezony zpátky čtrnáct týmů, tak uvidíme.

Které týmy z fotbalové mapy zmizely a které jsou naopak nováčky?

Finální počet týmů je stejný, ubyl jeden tým Červených Janovic, Sparta Kutná Hora zrušila B tým a přibyly Vrdy C a Malín B. Kdyby fanoušci hledali na mapě Kluky, tak ty budou hrát pod hlavičkou Močovic B, ale snad to budou hrát na Klukách, tak se nic extra nemění. Ta mapa se ale hodně překreslila, Rataje dobrovolně hrají IV. třídu, Zbýšov odmítl postoupit, tak letos ze 4. třídy postoupily i týmy z druhých míst Malešov B a Žleby. Finální počty jsou tedy okresní přebor dvanáct týmů, třetí třída čtrnáct a ve čtvrtých třídách je dvacet jedna týmů ve dvou skupinách.

Na aktivu jste mluvil o změnách v udělování trestů za hanlivé výrazy. Jak to v reálu bude?

Tuto věc diskutujeme dlouhodobě, není to nějaký ústupek vulgaritám, ale občas to holt někomu ujede. Když to bude netrestaný hráč, slušně opustí hrací plochu, je disciplinární komise ochotna uvažovat o tom, že část trestu zastavení činnost by se změnila na pokutu. Ale dejme si půlrok a vyhodnotíme to, pak budeme chytřejší.

close info Zdroj: OFS Kutná Hora zoom_in Mapa klubů hrajících okresní přeborPřichystali jste další novinky?

V mládeži chceme, aby starší žáci hráli primárně deset plus jedna. V mužích jede asi vše standardně, vždy před sezonou vedeme debatu, jak střídat. Finálně letos tedy ve IV. třídách opakovaně „hokejově“, ve 3. třídě sedmkrát standardně a v okresním přeboru pětkrát standardně. Okresní superpohár mezi Malešovem a Suchdolem odehrajeme v rámci utkání I.B třídy, už těch vzájemných střetů bylo moc v poslední době. Chceme dál hrát „pohár pralesa“, pro týmy, co jim přijde, že mají málo zápasů. Letos dokonce odehrajeme i „pralesní superpohár“ s nejlepším týmem IV. tříd. Je to fakt doplňková soutěž se snahou propagovat i ty týmy z nejnižších tříd.

Na co se mohou podle vás okresní příznivci hlavně těšit?

V okresním přeboru by se měla vzhledem k nižšímu počtu týmů koncentrovat větší kvalita. Sázava dlouho v okresním přeboru nehrála, tak na tu jsem zvědav. Církvice údajně posílí Davidem Novákem z Červených Janovic, ty budou hrát stoprocentně nahoře. Hodně se zvedly loni Chotusice, hodně se obmění Bílé Podolí, kam mají namířeno bratři Švábové a Štefan Auer. Tyto týmy by měly hrát nahoře. Zbytek je možný, že bude hrát vlastně o záchranu, uvidíme také, co nováčci. Ve třetí třídě mohou ve finále postupovat čtyři týmy, tak doufám, že za to vezmou a pokusí se o postup. Tam favorizuji dvojici Malín a Záboří, ale proč by se nemohli o historickou účast v okresním přeboru pokusit ve Vlkanči, Bratčicích či třeba v Nepoměřicích. Rád bych, aby týmy ještě více využívaly svazovou kameru. Je to opravdu superjednoduchý systém, kdy kameru postavíte a ona už zápas natočí sama, najde góly apod.

Červené Janovice nepřihlásily krajskou I.B třídu, ale jen nejnižší okresní soutěž. Bylo to pro vás velké překvapení?

Nepřekvapilo mě to nějak zvlášť, obzvlášť když se začalo mluvit o tom, že nepřihlásí krajskou I.B třídu. Spíš mě překvapila Kutná Hora, měla tři dorosty a zrušila béčko. Ale třeba to naopak pomůže týmům z okolí.

Jak se vám daří naplňovat okresní soutěže mládežníků?

Tam mám radost hlavně ze soutěže dorostu. Dlouhá léta se na OFS Kutná Hora nehrála, loni jsme začali se sedmi týmy, teď jich je devět. Kdyby tato křehká soutěž přežila, byla by to asi moje největší radost za mého mandátu předsedy OFS.

A co počet rozhodčích? To bývá také dost velký problém…

Tak s tím bojuje každý okres. Chtěl bych tímto apelovat na kluby, bývalé hráče, zda by se nenašli adepti na pískání. Kdo by chtěl, nechť nás kontaktuje a přijde na seminář rozhodčích v pátek 23. srpna. Jinak chceme proškolit oddílové asistenty rozhodčích (laiky) či kapitány na pravidla. Další opatření, a to jsme aplikovali už dva roky zpátky, je rozložení zápasů do víkendu. Holt nemohou všechny týmy hrát v sobotu odpoledne. Ale tam to nějak funguje a kluby to snad už skously.