Hostující borci v zápase dvakrát vedli, to jim ale nakonec nebylo nic platné. Po změně stran totiž střelecky vyhořeli, nedali ani jeden gól a sami museli přihlížet, jak narůstá skóre na straně domácího mužstva.

„Byl to od nás špatný výkon. Hráli jsme bez pohybu, jako bychom z toho vypadli. Kdo měl míč u nohy, měl to hodně těžké, protože neměl komu přihrát. Bylo to těžké, obzvlášť v malé hale, kde se hrálo. Hráli jsme to jako fotbal a ne jako futsal,“ vyprávěl po zápase hrající trenér kutnohorského týmu David Mukařovský. „Hlavní bylo, že jsme hráli bez pohybu a bez balonu. Navíc nám nepřál jeden z dvojice rozhodčích. Na konci se to začalo mydlit, ale úplný závěr už byl zase v klidu. Brzy jsme také nastřádali fauly, to byl další problém. V zápase nás opět držel gólman Dostál,“ hodnotil utkání Mukařovský.

FOTO: Vrabec poprvé na lavičce Záp. Máme jen ty nejvyšší cíle, potvrzuje

Jeho tým nakonec inkasoval sedmkrát. „Za stavu čtyři dva jsme to otevřeli, soupeře jsme napadali, ale měli jsme to těžké. Oni hráli od začátku s gólmanem v poli, oni tak u své kombinace tak trochu odpočívali. My jsme se pořádně nedostali do hry,“ přiznal kutnohorský kouč.

Branky Kutné Hory: Mukařovský, Pacák. Poločas: 3:2.

N.P.C. Kutná Hora: Dostál – Vokoun, Mukařovský, Král, L. Laštovka – D. Laštovka, Biroš, Tugsmandakh, Pacák,