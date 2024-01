Favorité v dalším kole okresní futsalové ligy nezaváhali. Tučňáci z Vrdů, kteří jsou nováčkem soutěže, jsou stále stoprocentní, když porazili Libodřice. Nadále tak tabulce vévodí. Béčko SKP Kolín bralo body s Chvaleticemi. Kutná Hora měla volno.

Z futsalového utkání okresní ligy Kutná Hora - SKP Kolín B (4:5) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vrdy – Libodřice 9:6

Hned tři hráči v tomto zápase nastříleli hattrick. Na straně Vrdů to byli Volenec a Semrád, na straně poražených Sova.

„Výsledek utkání se rodil velmi těžko. Soupeř přijel spíše se silově vybavenými hráči a to jim v malé hale BIOS vyhovovalo. My byli více fotbaloví, ale hrozně jsme stáli na míči, z čehož pramenilo hodně chyb. Nebyli jsme moc zodpovědní směrem dozadu, ale vítězství si myslím, že je zasloužené. Hrálo se velmi tvrdé utkání, kdy si troufám říct, že to zavánělo až zraněním. Ale další výhra pro nás a jsme za ní moc rádi. Teď nás čeká v pátek boj o přední příčky tabulky s SKP Kolín B,“ uvedl člen vítězného týmu Dominik Lengál.

Branky: Volenec 3, Semrád 3, Nový 2, Vavřina – Sova 3, Kovařík 2, Košík. Poločas: 5:3.

Tučňáci Vrdy: Kopecký Arnošt - Dušek Petr, Lengál Dominik, Nový Adam, Růžička Patrik, Semrád Vojtěch, Vavřina Aleš, Volenec Martin, Víšek Filip.

Libodřice: Maxián Filip - Batelka Pavel, Čuřík Martin, Dittrich Václav, Sova Pavel, Pohanka Lukáš, Kovařík Jakub, Matějka Michal, Košík Josef.

SKP Kolín B – Chvaletice 4:1

Rezerva kolínského SKP byla o něco efektivnější a díky tomu zvítězila. A také díky dalšímu hattricku tohoto kola, který zaznamenal Hvozdyk.

„Zápas se v podstatě vyvíjel dle našich představ. Byli jsme posíleni o dva hráče z A týmu, což je znát. Během prvního poločasu jsme měli hru a její vývoj plně pod kontrolou. Ve druhém poločase jsme trochu polevili a umožnili hostům vytvořit si nějaké šance. Každopádně zasloužená výhra ve slušně hraném utkání,“ uvedl hrající trenér kolínského mužstva Michal Škopek.

Branky: Hvozdyk 3 Motrunich – Myška. Poločas: 2:0.

SKP Kolín: Jeřábek Denis - Lytvyněnko Roman, Motrunich Artem, Jehlička Aleš, Hvozdyk Oleh, Horáček Martin, Škopek Michal, Oliinyk Dmytro.

Chvaletice: Havrda Filip - Mihovský Tomáš, Roubíček Radim, Myška Pavel, Šindelář Stanislav, Šípoš Dominik, Sotona Lukáš, Danko Matěj, Filip Vojtěch.