Střední Čechy – Pokladníci z nich šílí, trenéři trnou. Také po středočeských trávnících běhají fotbalisté, kteří jako by nemohli existovat, kdyby v utkání neinkasovali žlutou kartu. Nejpilnější sběratel se dostal už potřetí v sezoně do spárů disciplinární komise.

SK Hřebeč - FK Kosoř 2:0 (0:0), I. A. tř., 28. 10. 2017 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Tisíc korun, dva a tři… Stupňované sankce za každé čtyři žluté karty rozhodně nejsou zanedbatelné. Některé „brousky“ ale od jejich pravidelné dávky adrenalinu stejně neodradí. Na hřišti prostě nějaká čísla na papíře neřeší. Jedním takovým je Josef Pinkas. Předsezonní posila A-třídní Hřebče se v minulém kole zažlutila už podvanácté.

„Určitě bych byl raději, kdybych měl nejvíce vstřelených gólů, asistencí, nebo nejméně inkasovaných gólů jako tým,“ ví o svém rekordu osmadvacetiletý zadák.

Bez napomenutí odehrál od začátku ročníku zatím jen v průměru každý třetí zápas. Většina padla za fauly, jen asi tři za „kecy“.

„Jsem soubojový typ, moje hra je postavena na tom, co nejvíce znepříjemnit soupeři zápas a co nejkvalitněji odbránit. Jako stoper nebo krajní bek někdy musím hasit problémy i za spoluhráče,“ vysvětluje, proč k němu nadprůměrný počet karet tak nějak patří. A přidává ještě jeden postřeh: „Rozhodčí už taky určitě vědí, co jsem zač. O to větší pozor si na mě dávají.“

K dobru lze opoře celku z Kladenska přičíst, že ani jednou mu sudí nešermoval žlutou před očima dvakrát v jednom utkání. „Samozřejmě se mi nehraje lehce pod hrozbou druhé žluté. O to víc pak musím být koncentrovaný a soustředit se,“ přiznává fotbalový tvrďák, který v kariéře eviduje dvě červené. Obě za Neratovice, za které kopal divizi v letech 2011 až 2013. „S mým stylem hry je to, myslím, celkem slušná bilance,“ pousměje se.

KOUČ HŘEBČE: PEPA NÁS VAROVAL

Také v Hřebči si na Pinkasův neduh chtě nechtě už museli zvyknout. „Samozřejmě se to snažíme řešit, ale je nám to houby platné,“ mává rukou s úsměvem ve tváři trenér Adam Kindl, který si po utkání uleví alespoň nějakou tou poznámkou na Pinkasovu adresu.

I tak je ovšem rád, že v mužstvu takového plejera má. „Pepa prostě takhle hraje. Myslím, že už jiný nebude. K jeho hře to patří a upozorňoval nás na to, když přicházel,“ bere jeho karty za téměř automatické. Navíc souhlasí, že výrazný podíl skutečně mají ty hasící akutní hrozby.

„V klubu vědí, že z devadesáti procent nejsou mé žluté za žádné nesmysly nebo excesy. Za tu dobu už mě znají a vědí, že je to můj styl hry,“ přidává se sám hříšník. Zároveň si uvědomuje, že peněz vyplacených na pokutách je škoda a daly by se využít jinak. Výchovnější by podle něj bylo zastavení činnosti, jak to funguje na nejvyšší úrovni. „Takhle se zaplatí pokuta a jede se dál.“

O zbytečných nákladech pro přední tým I. A třídy mluví také kouč Kindl. „Nicméně Pepa nám to více než vrací na hřišti, kde patří k základním stavebním kamenům sestavy,“ dodává jedním dechem.

Pinkas sice momentálně stojí v čele pomyslného žebříčku, není ale rozhodně nějakým unikátem. O třetí pokutu si koleduje i několik dalších borců (viz infobox), a to i v I. B třídě, ve které je odehráno o čtyři kola méně.

NEJČASTĚJI NAPOMÍNANÝ HRÁČ PŘEBORU SE DRŽÍ

V krajském přeboru je karta nejčastěji v akci v blízkosti libišského Marka Maláka. Jedenáct žlutých není v jeho případě náhodných. O problémech s disciplínou sám velmi dobře ví. Přerušily mu dokonce i slibně rozjetou kariéru v nejvyšší futsalové soutěži.

Na zelených pažitech se letos zatím drží jen žluté barvy, v předešlé sezoně ovšem stihl v divizi tři „redky“. Na dvě mu ještě v barvách Štětí stačilo úvodních sedm kol.

„Blikanců bohužel bylo za poslední roky dost. Vím, že se teď všechno změní. Nechci na utkání koukat jako divák. Chci být na hřišti a klukům pomoct,“ odpovídal v nedávném on-line rozhovoru pro Mělnický deník na otázku, zda a jak hodlá ovládnout své často zbytečné emoce na hřišti.

Pokud v jeho případě zůstane jen u žlutých, bude spokojený určitě nejen on, ale i trenér Zdeněk Šenkeřík. „Marek je nesmírně platný hráč,“ zdůrazňuje bývalý prvoligový útočník. Pro část žlutých karet má i omluvu. „Podstupuje spoustu soubojů ve středu pole, což vzhledem k jeho způsobu hry značí jisté riziko. Pro soupeře je nepříjemný a vždycky na sebe dokáže strhnout pozornost.“

Někdy je ovšem té pozornosti až příliš. „Má v zápase impulzivní pasáže hlavně v úvodu. Musíme ho stále mírnit,“ přiznává Zdeněk Šenkeřík.

Hráči s nejvyšším počtem žlutých karet

Krajský přebor (po neúplných 20 kolech): 11 – Marek Malák (Libiš), 9 – Jan Kukač (Nespeky), 8 – Ondřej Urban (Nespeky), Štěpán Bříza (Semice), Daniel Procházka (Poříčany), Peter Očovan (Libiš), Lukáš Mrázek (N. Strašecí).

I. A třída (po neúplných 20 kolech): 12 – Josef Pinkas (Hřebeč), 10 – Jan Svátek (Vestec), David Fidrich (Luštěnice), Ondřej Dušek (Sázava), Tomáš Vytlačil (Záryby), Marek Hanuš (Divišov).

I. B třída (po neúplných 16 kolech): 11 – David Mrázek (Mšec), Marian Prchlík (Sedlec-Prčice), 10 – Petr Klusáček (Zlonice), Martin Zeman (Neratovice B), Kamil Petrů (Zruč n. S.), 9 – Petr Ambrůžek (Lužná), Daniel Hovorka (V. Dobrá), Jiří Lauda (Byšice), Lukáš Krajčí (Mnichovice), Ondřej Štemberk (Petrovice).