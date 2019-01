Kutná Hora - Fotbalisté Kutné Hory zaskočili v 19. kole Divize C druhé Benátky nad Jizerou. Na domácím hřišti předvedli parádní výkon a svého soupeře porazili 3:1.

Domácí byli ke skórování již v 11. minutě, kdy po centru Skokana hlavičkoval Antoš, ale druhý tým tabulky zachránilo břevno. V utkání měli více ze hry domácí, což se potvrdilo i minutu před přestávkou, kdy po centru Antoše hlavičkoval těsně nad Jírovu branku Křelina.



V 55. minutě převedl parádní akci po levé straně Urban, před brankou našel volného Hačku, který nastřelil jen břevno hostující svatyně. O deset minut později si postavil míč k trestnému kopu z třiceti metrů Antonín Schwarz a jeho parádní rána zapadla přesně za tyč Jírovy branky – 1:0. Jenže v 76. minutě měl smůlu opět Hačka, kterému po souboji s protihráčem odpískal rozhodčí penaltu. „Hráče jsem se ani nedotkl," přísahal Roman Hačka po utkání.

Nicméně hosté díky Borovičkovi penaltu proměnili a srovnali na 1:1. Naštěstí pro domácí se pískala i penalta na druhé straně. Stoper Dosoudil při standardní situaci málem uškrtil France a písknutou penaltu proměnil Antonín Schwarz – 2:1. Dvě minuty před koncem zápasu nastřelil Křelina tyč hostující branky, což málem Spartu mohlo mrzet. V první nastavené minutě šel totiž Buryán sám na Zicha, ale ten ho skvěle vychytal. Zápas rozhodl minutu poté Křelina, který využil vybídnutí od Šestáka – 3:1.

„Věděli jsme, že přijede kvalitní soupeř a jaký fotbal hraje. Připravovali jsme na něj celý týden. Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Byli jsme lepší. Škoda, že jsme nevstřelili vedoucí branku dřív," řekl k duelu trenér Kutné Hory Jan Holík. „Benátky vystřelili poprvé na bránu asi v šedesáté minutě. Vítězství je zasloužené a poctivé. Hodně si ho ceníme. Výhra byla podložená stoprocentní koncentrací a výkonem," zdůraznil kouč.

Podruhé za sebou se na domácí výhře podíleli stopeři. Tentokrát rozhodl Schwarz. „Je to práce celého týmu. Někdo ty standardky musí kopnout a zakončit. Že jsou to stopeři a ne útočníci, je jedině dobře, protože se nám daří střílet góly týmově. Nevisí to na jednom hráči, což je pozitivní," chválil Holík.

Od penalt zachránil Kutnou Horu také brankář Zich, který v první minutě nastavení vychytal ve vyložené šanci Buryána. „Zákrok byl klíčový. Předtím jsme nastřelili tyč a pak Zich převedl parádní zákrok a zachránil nás, ale od toho tam je," usmíval se Jan Holík.

Sparta Kutná Hora - SK Benátky n. J. 3:1 (0:0)Branky: 65. a 84. pk Schwarz, 90.(+2) Křelina - 76. pk Borovička. Rozhodčí: Kvaček - Čechovský, Šimek. ŽK: Vocel - Smetana, Horák. Diváci: 165.



Kutná Hora: Zich - Skokan, Schwarz, Franc, Nekvinda - Hačka (82. Šesták), Vocel, Bora (90. B. Pospíšil), Urban - Antoš, Křelina. Trenér Jan Holík.



Benátky n. J.: Jíra - Brunclík, Borovička, Dosoudil, Horák - Mižič (46. Šimek), Buryán, Smetana, Klain (78. Karásek) - Novotný (65. Dudka), Korec (46. Mbah). Trenér Vladimír Sedláček.