O celkové prvenství se v sobotu 27. července od 11 hodin utká na dvou hřištích čtrnáct mužstev rozdělených do dvou skupin. „Měním v současnosti práci a končím v Exactu. Mam teď toho tím pádem dost. Letos nepřijedu, uvidím, jestli dám dohromady na příští rok jiný tým,“ omluvil se vedoucí vítězného celku z roku 2018 Lukáš Kutil. Rozhovor s ním jste si mohli přečíst ZDE.

Letošní finále by v rámci historie dlouholetého turnaje mělo dostat punc výjimečnosti. Pořadatelé ho totiž načasovali tak, aby se premiérově hrálo pod nedávno nainstalovaným umělým osvětlením na horní polovině fotbalového hřiště v Červených Janovicích. O to působivější by pak měl být i závěrečný ceremoniál s pyrotechnickými efekty. A následně nebude chybět ani diskotéka.

Týmy přihlášené do 22. ročníku Pukma Cupu a jejich vedoucí: Katlov City (Jan Švorc), Team Pepy Vančury (Martin Špírek), Kluci z věže (Antonín Chudoba), Kutnohorská jElita (Filip Turkovský), Šťávaři (Jaroslav Vlach), Žabáci (Josef Víta), Stavitelství Mutl (Roman Mutl), FC Rumíci (Aleš Jehlička), Skillerz (Robert Menšík), Hokejky (Lukáš Muras), Syslováci z Kaňku (Radek Vokoun), Kácov (Pavel Sudička), Dynamo VKK (Jiří Oberreiter), Broskvičky (Ondřej Bílý).

