Příměstyský fotbalový kemp FK Čáslav v Žehušicích v je určen pro akční děti ve věku od 6 do 12 let, které chtějí trávit svůj volný čas sportovní aktivitou v kolektivu prima kamarádů. Je nabitý akcí, adrenalinem a radostí z pohybu.

Kempe se uskuteční od 19. do 23. července. Tedy od pondělí až do pátku vždy od 8 do 17.30 hodin.

Denní časový harmonogram:

8:00 – 8:45 příjem dětí

9:00 – 10:00 aktivita 1

10:00 – 10:30 svačina

10:30 – 11:30 aktivita 2

12:00 – 12:30 oběd

12:30 – 14:00 polední klid, odpočinkové aktivity

14:15 – 15:15 aktivita 3

15:15 – 15:45 svačina

15:45 – 16:45 aktivita 4

17:00 – 17:30 odevzdání rodičům

Základní škola Žehušice nabídne kempu pestré zázemí. K dispozici je travnaté hřiště, tělocvična, malé hřiště s umělou trávou, atletický ovál a samozřejmě šatny, společenská místnost a jídelna.

Kemp povedou kvalifikovaní a zkušení trenéři mládeže FK Čáslav, chybět nebude ani kvalifikovaný zdravotní dozor. Tréninkový program je zaměřen nejen na fotbalový rozvoj, ale vyváženě i na osobní rozvoj každého z účastníků. Zaměření na všestrannost formou tradičních i netradičních soutěží a her a mimo fotbalové aktivity, jako jsou nohejbal, koupaliště, besedy, bojovka a další.

„Přichystáme skvělou zábavu v přátelské atmosféře. Nevynecháme ani regeneraci, kompenzační cvičení, stravování či pitný režim. Děti se mohou těšit na uvítací balíček nebo odměny a ceny v průběhu celého kempu,“ informovali pořadatelé akce.

Přihlášení probíhá přes online přihlášku zde. Cena příměstyského kempu je 3.000 Kč, pro žáky ZŠ Žehušice 2.600 Kč, pro členy FK Čáslav rovněž 2.600 Kč. Uzávěrka přihlášek je do naplnění kapacity, která čítá 40 míst.

V případě potřeby dalších informací můžete využít email: info@fkcaslav.cz, případně telefonní kontakt na šéftrenéry kempu Jana Spáčila, tel.: 724 349 287 nebo Jakuba Svobodu, tel.: 775 250 395.