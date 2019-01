Střední Čechy - Víkend už po jedenácté v řadě patřil opět fotbalu. Přesně tolik kol už bylo odehráno v divizních skupinách, krajském přeboru a I. A třídách. Pět skupin I. B třídy odehrálo už 9. kolo.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

DIVIZE

Skupina A

11. kolo: Marila Votice – Třeboň 4:0 (2:0), 1. FK Příbram B – Sj. Řevnice 3:2 (1:1, Dukla Praha B – FK Hořovicko 4:3 (2:0), Tábor – FK Kunice 0:0, Dobravka – SK Benešov 2:0, 0:0, Domažlice – Roudné 2:1 (2:1), Meteor Praha – Tachov 4:0 (2:0), Bohemians 1905 B – Strakonice 2:1 (0:1).

1. Příbram B 11 8 3 0 23:8 27

2. Kunice 11 7 4 0 11:1 25

3. Tábor 11 6 1 4 16:16 19

4. Votice 11 5 2 4 21:15 17

5. Meteor Praha 11 5 2 4 20:20 17

6. Domažlice 11 5 1 5 19:14 16

7. Tachov 11 5 1 5 24:20 16

8. Bohemians B 11 5 1 5 19:17 16

9. Třeboň 11 5 1 5 17:17 16

10. Řevnice 11 5 0 6 23:21 15

11. Doubravka 11 4 2 5 20:22 14

12. Benešov 11 4 1 6 16:26 13

13. Roudné 11 3 3 5 11:16 12

14. Hořovicko 11 3 2 6 18:20 11

15. Strakonice 11 2 2 7 8:19 8

16. Dukla Praha B 11 2 2 7 13:27 8

Skupina B

11. kolo: Viktorie Jirny – SK Český Brod 6:1 (0:1), SK Kladno B – Vilémov 2:3 (2:0), SK Rakovník – Teplice B 0:1 (0:0), Union Čelákovice – Chomutov odl., Brozany – Admira Praha 3:2 (1:1), Děčín – Chodov 1:0 (0:0), Litvínov – Př. Kopanina 3:2 (1:0), Sokolov B – Most B 1:2 (0:1).

1. Jirny 11 10 0 1 40:7 30

2. Český Brod 11 8 1 2 17:12 25

3. Teplice B 11 7 1 3 24:10 22

4. Brozany 11 6 3 2 19:11 21

5. Chomutov 10 6 2 2 20:12 20

6. Most B 11 6 0 5 18:18 18

7. Děčín 11 5 2 4 14:19 17

8. Admira Praha 11 5 1 5 21:17 16

9. Čelákovice 10 4 2 4 10:15 14

10. Litvínov 11 4 1 6 19:22 13

11. Kladno B 11 3 2 6 16:20 11

12. Př. Kopanina 11 3 2 6 11:19 11

13. Sokolov B 11 2 4 5 13:21 10

14. Rakovník 11 2 2 7 8:17 8

15. Vilémov 11 2 1 8 10:26 7

16. Chodov 11 1 2 8 9:23 5

Skupina C

11. kolo: FK Dobrovice – Chrudim 1:3 (1:1), N. Bydžov – FC Velim 3:0 (3:0), N. Paka – Živanice 0:1 (0:1), Dvůr Králové – Ústí n. O. 2:2 (1:0), Náchod /Deštné – Pardubice 0:5 (0:4), Hr. Králové B – Český Dub 2:1 (0:1), Převýšov – H. Měcholupy 1:2 (0:1), Letohrad – Pěnčín/ Turnov odl.

1. Pardubice 11 9 1 1 19:4 28

2. H. Měcholupy 11 9 1 1 18:18 28

3. Chrudim 11 7 1 3 22:17 22

4. Nový Bydžov 11 6 1 4 18:13 19

5. Hr. Králové B 11 5 2 4 24:12 17

6. Nová Paka 11 5 2 4 14:13 17

Letohrad 10 5 2 3 14:13 17

8. Živanice 11 5 1 5 16:16 16

9. Pěnčín/Turnov 10 5 0 5 15:12 15

10. Dvůr Králové 11 4 3 4 17:16 15

11. Velim 11 4 1 6 11:15 13

12. Náchod/Deštné 11 4 1 6 14:19 13

13. Ústí n. O. 11 2 5 4 13:15 11

14. Český Dub 11 3 0 8 8:15 9

15. Dobrovice 11 1 2 8 8:19 5

16. Převýšov 11 1 1 9 11:25 4

KRAJSKÝ PŘEBOR

11. kolo:

Č. l. Union Beroun – Pol. Nymburk 2:0 (1:0) Branky: 16, Klička, 86. Hájek. Rozhodčí: Schořovský. Diváci: 100.

So Nové Strašecí – FC Graffin Vlašim B 1:1 (0:1) Branky: 71. Hořejší – 20. Brožík. Rozhodčí: Hůla. Diváci: 150.

Ligmet Milín – SK Brandýs /Boleslav 4:2 (2:0) Branky: 4. Bejček, 19. Vácha, 59. Boukal, 82. Doubek – 58. Vodák, 83. Cruz. Rozhodčí: M. Štefan. Diváci: 130.

TJ Polepy – FK Karbo Benátky n. J. 3:0 (1:0) Branky: 27. a 48. Javorek, 85. Suchánek. Rozhodčí: Šimůnek. Diváci: 120.

TJ Litol – FK Neratovice/ Byškovice 0:0. Rozhodčí: Velebil. Diváci: 150.

AFK So Semice – So Libiš 0:2 (0:0) Branky: 54. Válek, 85. Obermajer. Rozhodčí: Pe. Novotný. Diváci: 150.

So Zápy – FK Kolín 0:1 (0:0) Branka: 65. Čapek. Rozhodčí: Chaloupka. Diváci: 130.

Tatran Sedlčany – SK Úvaly 1:6 (1:4) Branky: 22. Kvěch – 20. a 29. Kokeš, 27. a 54. Szöcs, 21. Špringr, 83. Matějka. Rozhodčí: Čuřín. Diváci: 125.

1. FK Kolín 11 6 4 1 25:13 22

2. Vlašim B 11 6 3 2 29:12 21

3. Polepy 11 6 1 4 26:19 19

4. Beroun 11 6 1 4 19:16 19

5. Úvaly 11 6 0 5 27:18 18

6. Zápy 11 5 2 4 18:8 17

7. Benátky n. J. 11 4 4 3 16:14 16

8. Litol 11 5 1 5 21:20 16

9. Semice 11 4 4 3 14:17 16

10. Nové Strašecí 11 4 3 4 15:17 15

11. Neratovice 11 4 3 4 10:14 15

12. Libiš 11 4 2 5 22:24 14

13. Brandýs n. L. 11 4 2 5 16:21 14

14. Nymburk 11 4 2 5 15:22 14

15. Milín 11 3 1 7 14:31 10

16. Sedlčany 11 0 1 10 12:33 1

I. A TŘÍDA

Skupina A

11. kolo: Hvozdnice – Tn Rakovník 1:2 (1:1) Vokurka – Polášek 2, Štěchovice – Loděnice 3:1 (1:0) L. Jelínek, Drechsler, Martin Balbín – Herejt, V. Dobrá – Hořovicko B 1:2 (0:1) Duda – Šmíd, Krajčovič, Mělník – Tuchlovice 5:0 (1:0) Šmíd 2, Bárta, Olšiak, Drápal, Nelahozeves – Černolice 2:3 (2:1) Mašek, Kymr – Dvorný, Macela, Šilhavý, Nový Knín – Hradištko 3:2 (2:1) Šustr, Fiala, Zeman – Mařík, Šimonovský, Vraný – Sp. Příbram 2:2 (2:0) Bauer, Maliňák – Kuba, Svoboda, Lhota – N. Ves 3:1 (2:0) Asník, Procházka, Jiránek – Suchan.

1. Tn Rakovník 11 7 2 2 32:19 23

2. Štěchovice 11 7 2 2 27:15 23

3. Sp. Příbram 11 7 1 3 27:12 22

4. Černolice 11 6 2 3 24:21 20

5. Hvozdnice 11 5 4 2 31:18 19

6. Mělník 11 6 0 5 31:26 18

7. Nová Ves 11 5 2 4 21:15 17

8. Tuchlovice 11 5 2 4 19:16 17

9. Nelahozeves 11 4 3 4 20:17 15

10. Hradištko 11 4 2 5 19:19 14

11. Nový Knín 11 4 2 5 18:21 14

12. Lhota 11 4 1 6 19:24 13

13. Vraný 11 3 3 5 20:29 12

14. Velká Dobrá 11 3 3 5 15:26 12

15. Hořovicko B 11 2 0 9 11:32 6

16. Loděnice 11 1 1 9 11:35 4

Skupina B

11. kolo: Kutná Hora – Červené Pečky 5:1 (4:0) Luňáček 2, VanČura 2, Kureš – Lipský, Zeleneč – Mn. Hradiště 2:0 (1:0) Hrodek, Brtek, Pyšely – Brandýs/Bol. B 8:0 (4:0) Páv 3, Moravec 2, Mastný 2, Zoubek, Zásmuky – Poděbrady 3:1 (2:0) Kargl 3, Jirásek, Rožďalovice – Uhl. Janovice 0:1 (0:0) Churavý, Kouřim – Čáslav B 0:0, Bakov n. J. – Rejšice 0:0, Týnec n. S. – Jílové 0:0.

1. Pyšely 11 8 1 2 29:9 25

2. Čáslav B 11 6 3 2 17:7 21

3. Jílové 11 6 3 2 19:11 21

4. Zeleneč 11 6 1 4 25:18 19

5. Mn. Hradiště 11 5 3 3 23:19 18

6. Zásmuky 11 5 2 4 23:16 17

7. Kutná Hora 11 5 2 4 23:19 17

8. Poděbrady 11 5 2 4 18:15 17

9. Uhl. Janovice 11 4 3 4 12:13 15

10. Kouřim 11 4 2 5 22:16 14

11. Bakov n. J 11 4 2 5 15:21 14

12. Červené Pečky 11 4 2 5 16:24 14

13. Rejšice 11 3 2 6 12:18 11

14. Rožďalovice 11 3 0 8 7:23 9

15. Brandýs/Bol. B 11 3 0 8 10:27 9

16. Týnec n. S. 11 2 2 7 10:25 8

I. B TŘÍDA

Skupina A

9. kolo: Lety – Praskolesy 3:0 (0:0) Turek, Koudela, Friš, Senomaty – Doksy 2:2 (0:1) Amauwauh, Kodeš – Junek, Mošnička, Městečko – Braškov 4:0 (2:0) J. Urban 2, M. Bestajovský, Petr Šnídl, Lužná – FC Jesenice 1:0 (1:0) vlastní, Kněževes – Mutějovice 1:0 (1:0) Sajner, Dobřïchovice – Žebrák 6:2 (4:1) Kalivoda 2, Chaloupka 2, Krajči, Debnár – vlastní, Štěpnička, Kr. Dvůr B – Zdice odloženo.

1. Dobřichovice 9 7 2 0 23:11 23

2. Doksy 9 5 3 1 23:6 18

3. Žebrák 9 5 2 2 19:13 17

4. Braškov 9 5 1 3 19:17 16

5. Kr. Dvůr B 8 5 0 3 29:15 15

6. Lety 9 4 2 3 23:20 14

7. Zdice 8 4 2 2 12:9 14

8. Senomaty 9 4 1 4 18:17 13

9. Městečko 9 3 2 4 16:17 11

10. Lužná 9 3 2 4 13:18 11

11. Mutějovice 9 3 1 5 10:16 10

12. Kněževes 9 3 0 6 8:20 9

13. FC Jesenice 9 1 2 6 10:19 5

14. Praskolesy 9 0 0 9 7:32 0

Skupina B

9. kolo: Lužec – Řepín 3:1 (2:0) Merta 2, M. Tauchman – Štrupl, Jeneč – Velvary 2:1 (1:0) Petr Valko, Mičín – Pfleger, Hezký, Záryby – Slaný 3:3 (2:1) Krajíček, Dohnal, F. Valentin – Říčka, Hrdlička, Capl, Brandýsek – Vysoká 2:0 (2:0) Koláček, Vaněk, Klecany – Lidice 5:0 (3:0) Pfeifer 34, Rybecký, Tišice – Hostouň 0:0, Veltrusy – Tuchměřice 1:4 (0:2) Poustka – Cavalieri 2, Smrž, Rovný.

1. Slaný 9 5 3 1 29:12 18

2. Lidice 9 5 3 1 24:17 18

3. Tišice 9 5 2 2 11:8 17

4. Klecany 9 4 4 1 18:8 16

5. Hostouň 9 4 4 1 26:17 16

6. Vysoká 9 5 0 4 17:16 15

7. Tuchoměřice 9 4 2 3 16:20 14

8. Jeneč 9 4 1 4 18:14 13

9. Velvary 9 3 3 3 16:17 12

10. Řepín 9 3 0 6 19:21 9

11. Brandýsek 9 2 2 5 7:17 8

12. Záryby 9 1 4 4 11:17 7

13. Lužec 9 2 1 6 13:22 7

14. Veltrusy 9 1 1 7 5:24 4

Skupina C

9. kolo: Dol. Bousov – Lysá n. L. 3:1 (1:0) Vacek, Budinský, Kubeček – Kříž, Sokoleč – Milovice 1:1 (1:0) Čáp – Petráš, Nymburk – Kosořice 1:3 (0:1) Martínek – Sabol, Štecher, Černý, Krnsko – Bělá p. B. 2:1 (2:1) Vízek 2, Charvát, Dlouhá Lhota – Ostrá 0:4 (0:1) Kotrba 3, Vavřík, Luštěnice – Kosmonosy 2:2 (2:0) Archman, Kopa – Klepáč, Jakubčo, Bezno – Sadská 1:2 (0:2) Kožíšek – Kalina, Lugmajer.

1. Milovice 9 7 1 1 22:11 22

2. Sokoleč 9 6 2 1 28:12 20

3. Dol. Bousov 9 6 1 2 25:11 19

4. Ostrá 9 5 2 2 24:14 17

5. Nymburk B 9 5 2 2 17:12 17

6. Sadská 9 4 1 4 14:18 13

7. Běla p. B. 9 4 0 5 20:24 12

8. Lysá n. L. 9 3 2 4 18:18 11

9. Kosmonosy 9 3 2 4 12:18 11

10. Krnsko 9 2 3 4 14:16 9

11. Luštěnice 9 2 3 4 15:18 9

12. Kosořice 9 3 0 6 14:21 9

13. Dlouhá Lhota 9 1 2 6 10:24 5

14. Bezno 9 1 1 7 12:28 4

Skupina D

9. kolo: AFK Pečky – Tupadly 4:0 (1:0) Melíšek, Kejda, Hovorka, Hájek, Velim B – Říčany 3:0 (1:0) Hrechko 2, Nedbal, Zbraslavice – Tuchoraz odl. na 28. 10., Libodřice – Teplýšovice 2:1 (1:0) Bohuslav, Lapáček – Mládek, Bílé Podolí – Louňovice 0:1 (0:1) Sus, Kondrac – Radim 1:0 (0:0) Pohorský, Trh.ový Štěpánov – Chocerady 1:0 (0:0) Čermák.

1. Louňovice 9 7 1 1 24:7 22

2. Teplýšovice 9 6 2 1 23:10 20

3. Kondrac 9 6 2 1 19:9 20

4. Libodřice 9 6 0 3 23:12 18

5. Velim B 9 5 2 2 15:5 17

6. Radim 9 5 1 3 20:9 16

7. Tuchoraz 8 4 0 4 16:16 12

8. Bílé Podolí 9 3 1 5 16:17 10

9. Říčany 9 3 1 5 12:17 10

10. Pečky 9 3 1 5 13:21 10

11. Zbraslavice 8 2 2 4 17:19 8

12. Tupadly 9 2 1 6 10:24 7

13. Trh. Štěpánov 9 1 2 6 7:26 5

14. Chocerady 9 0 2 7 6:29 2

Skupina E

9. kolo: Nespeky – Nečín 1:0 (0:0) Kadlec, Mníšek p. B. – Březnice 2:3 (2:3) Znamenáček, Talůžek – Žid, Nepivoda, Motejzík, Podlesí – Dobříš 3:1 (1:0) Kocourek, Krupa, Harvan, Poříčí n. S. – Hostomice 4:2 (3:1) Filip 3, Vaněk – Kuba, Vyskočil, Měchenice – Kostelec u Kř. 1:5 (1:1) Pedreira – Tesařík 2, Urx, Dixa, Dušek, Maršovice – Sedec/Prčice 0:2 (0:1) Davídek, T. Pištěk, Petrovice – Sl. Jesenice 3:1 (1:0) Kicl, Kilián, Bartoň – Kargl.

1. Kostelec u Kř. 9 8 1 0 35:8 25

2. Petrovice 9 8 1 0 24:8 25

3. Sl. Jesenice 9 6 1 2 23:14 19

4. Poříčí n. S. 9 6 0 3 22:13 18

5. Březnice 9 4 2 3 21:21 14

6. Nespeky 9 4 1 4 16:15 13

7. Mníšek p. B. 9 4 0 5 15:19 12

8. Hostomice 9 4 0 5 17:23 12

9. Sedlec/Prčice 9 2 3 4 17:17 9

10. Podlesí 9 2 2 5 10:15 8

11. Maršovice 9 2 1 6 11:19 7

12. Dobříš 9 2 1 6 11:20 7

13. Nečín 9 2 0 7 14:25 6

14. Měchenice 9 1 3 5 9:28 6