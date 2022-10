„Výkon byl velmi dobrý zvlášť po zápase před třemi dny proti Portugalsku. Během krátké doby se nám to podařilo herně zlepšit. Pro hráče je to zkušenost k nezaplacení,“ dodal reprezentační kouč.

Zlepšený výkon přišel ze strany českého výběru i díky změnám v sestavě. Šilhavý sáhl po delší době k rozestavení se čtyřmi obránci a na strany vedle útočníka Patrika Schicka nasadil Adama Vlkanovu s Václavem Černým, kteří svojí rychlostí často větrali švýcarskou obranu.

„Měli jsme po zisku míčů hodně otevřeno. Švýcaři byli hodně roztažení, takže se tam dalo dobře chodit do brejků a šancí,“ popisoval Vlkanova, který poprvé v kariéře nastoupil v reprezentaci od úvodního výkopu.

„Já si nervy nepřipouštím, strašně se na tyhle zápasy těším. Vždycky chci ukázat, co umím a proč tu jsem,“ uvedl záložník Plzně ke svému významnému milníku.

Češi se i díky pohybu zmiňovaných hráčů dostávali od úvodu do šancí, pokaždé ale chyběla přesnější finální tečka. „Měli jsme první šance, dali jsme břevno, tyčku a měli jsme dobré náznaky. Hrozná škoda,“ mrzelo Vlkanovu.

Smrtící minuta

To Švýcaři byli v útočném snažení v první půli úspěšnější a během minuty po půlhodině hry prakticky rozhodli o osudu utkání. Po špatném rozebrání hráčů se prosadil Remo Freuler a hned po rozehrávce hostí navýšil Breel Embolo.

„Bylo to šílené. Člověk byl zklamaný a když se otočil, bylo to už 0:2. Nejdřív jsem se zalekl, ale naštěstí jsme stačili do poločasu dát kontaktní gól. Pak jsem z týmu cítil, že za vítězstvím, které jsme potřebovali, jde,“ prozradil Šilhavý.

Tomu dodal trochu klidu kanonýr Patrik Schick, který krátce před přestávkou využil zpětnou přihrávku skvěle hrajícího Davida Zimy. Do druhé půle tak mohli jít Češi s nadějí.

Trhliny v plánu se jim ale začaly dělat dříve, než se dalo čekat. Střídat museli o přestávce brankář Tomáš Vaclík i stoper Ondřej Kúdela. „Se střídáními jsme měli připravené něco jiného. Brankář i střední obránce museli střídat, tím se nám to trochu zamotalo. Zvládli jsme to ale i tak,“ vysvětlil Šilhavý.

Češi pokračovali i ve druhé půli v dobrém výkonu a srovnat mohli v šedesáté minutě z penalty. Po neúspěšném pokusu Patrika Schicka z posledního utkání se o její exekuci postaral kapitán Tomáš Souček, ale ani on neuspěl. Brankář Yann Sommer vystihl směr a míč vyrazil.

Neproměněné penalty? Frustrující

„Na penalty jsou určení vždycky jeden až čtyři hráči. Na penaltu s Portugalskem i dneska to byli ti stejní. Patrik asi komunikoval s Tomášem Součkem, kdo půjde kopat. On ji minule neproměnil, tak šel Tomáš, bohužel nedal. Je to škoda, že se to stalo zrovna takhle za sebou, je to trochu frustrující. Měli jsme ale i další šance, které jsme nedali,“ litoval trenér národního týmu.

Ve zbytku zápasu už se totiž hra přelévala od branky k brance a jedna příležitost střídala druhou. Žádný další gól už ale nepřišel ani na jedné straně. Česká reprezentace tak zapsala do tabulky porážku a se čtyřmi body sestoupila z elitní skupiny Ligy národů.

„Je to škoda pro všechny, protože se nebudeme moci měřit s největší špičkou. I v béčkové skupině jsou ale výborní soupeři a i tam to bude těžké. Určitě se budeme chtít vrátit zpátky. Tohle jsou zápasy, které chce každý hrát,“ uvedl Vlkanova.

„Naše působení ve skupině A hodnotím kladně. Všichni jsme ze zápasů získali skvělé zkušenosti. Kromě zápasu s Portugalskem doma a poločasem u nich byly zápasy povedené. Drželi jsme se soupeři krok. Dá se na tom stavět,“ dodal Šilhavý.

„Motivace, abychom postoupili zpátky, bude v Lize národů veliká,“ zakončil bojovně.