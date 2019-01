Střední Čechy - Definitivní tečka za fotbalovým podzimem byla udělána o víkendu, kdy se hrálo poslední podzimní kolo nejen v divizních, ale i všech krajských soutěžích.

DIVIZE

Skupina A

15. kolo: Marila Votice – 1. FK Příbram B 1:0 (1:0), SK Benešov – FK Hořovicko 1:0 (0:0), Meteor Praha – FK Kunice 0:0, Domažlice – Slavoj Řevnice 0:2 (0:1), Strakonice – Roudné 3:0 (2:0), Doubravka – Třeboň 2:3 (0:1), Bohemians 1905 B – Tachov 2:0 (2:0), Dukla Praha B – Tábor 0:0.

1. Příbram B 15 11 3 1 30:12 36

2. Kunice 15 7 6 2 12:5 27

3. Bohemians 05 B 15 8 2 5 27:18 26

4. Votice 15 7 3 5 26:20 24

5. Meteor Praha 15 7 3 5 27:24 24

6. Tábor 15 7 2 6 22:21 23

7. Domažlice 15 6 2 7 25:21 20

8. Třeboň 15 6 2 7 21:24 20

9. Benešov 15 6 2 7 21:29 20

10. Řevnice 15 6 1 8 28:30 19

11. Tachov 15 5 3 7 29:28 18

12. Doubravka 15 5 3 7 25:28 18

13. Strakonice 15 5 3 7 17:22 18

14. Hořovicko 15 4 3 8 20:25 15

15. Roudné 15 3 5 7 13:23 14

16. Dukla Praha B 15 3 5 7 18:31 14

Skupina B

15. kolo: Viktoria Jirny – Litvínov 4:0 (1:0), SK Kladno B – Př. Kopanina 0:1 (0:1), SK Rakovník – Admira Praha 1:4 (0:2), Sokolov B – SK Český Brod 5:1 (0:1), Union Čelákovice – Teplice B 0:5 (0:1), Chomutov – Vilémov 2:0 (2:0), Most B – Chodov 2:0 (1:0), Děčín – Brozany 3:5 (2:2).

1. Jirny 15 13 0 2 50:12 39

2. Chomutov 15 10 2 3 28:16 32

3. Teplice B 15 10 1 4 35:13 31

4. Český Brod 15 10 1 4 23:23 31

5. Brozany 15 8 3 4 28:18 27

6. Admira Praha 15 7 1 7 30:23 22

7. Litvínov 15 7 1 7 29:33 22

8. Most B 15 7 0 8 20:24 21

9. Př. Kopanina 15 6 2 7 19:26 20

10. Děčín 15 6 2 7 22:31 20

11. Čelákovice 15 5 3 7 16:27 18

12. Vilémov 15 5 1 9 18:31 16

13. Kladno B 15 4 2 9 19:23 14

14. Sokolov B 15 3 5 7 22:28 14

15. Chodov 15 2 4 9 12:27 10

16. Rakovník 15 2 2 11 15:31 8

Skupina C

15. kolo: FC Velim – Ústí n. O. 2:0 (1:0), Hr. Králové B – FK Dobrovice 4:0 (1:0), Letohrad – Živanice 2:0 (0:0), H. Měcholupy – Pardubice 0:0, Převýšov – Český Dub 2:0 (1:0), Nový Bydžov – Pěnčín/Turnov 4:0 (2:0), Dvůr Králové – Chrudim 4:0 (4:0), Náchod/ Deštné – Nová Paka 0:1 (0:0).

1. Pardubice 15 12 2 1 31:8 38

2. H. Měcholupy 15 9 2 4 20:25 29

3. Chrudim 15 9 1 5 28:23 28

4. Nová Paka 15 8 3 4 19:15 27

5. Letohrad 15 7 4 4 20:19 25

6. Hr. Králové B 15 7 2 6 31:15 23

7. Nový Bydžov 15 7 1 7 26:21 22

8. Pěnčín/Turnov 15 7 1 7 21:21 22

9. Velim 15 7 1 7 16:17 22

10. Živanice 15 6 1 8 23:28 19

11. Dvůr Králové 15 5 3 7 24:22 18

12. Český Dub 15 6 0 9 12:18 18

13. Ústí n. O. 15 4 5 6 19:24 17

14. Náchod/Deštné 15 5 1 9 16:25 16

15. Převýšov 15 4 1 10 18:31 13

16. Dobrovice 15 2 2 11 16:28 8

KRAJSKÝ PŘEBOR

15. kolo

Milín – Beroun 0:2 (0:1) Branky: Osvald 2, Rozhodčí: Jeník. Diváci: 200.

Polepy – Vlašim B 1:2 (0:0) Branky: Suchánek – Jícha, Borkovec. Rozhodčí: M. Štefan. Diváci: 160.

Litol – Libiš 3:0 (1:0) Branky: Bohdan, Ježek, Hubač. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 250.

Neratovice/Byškovice – Benátky n. J. 1:1 (0:1) Branky: Moravec – Karásek. Rozhodčí: Čermoch. Diváci: 164.

Semice – Nymburk 3:3 (1:1) Branky: Holan, Bříza, Bošina – Bejda, Ott, vlastní. Rozhodčí: Šimůnek. Diváci: 300.

Zápy – Nové Strašecí 0:2 (0:1) Branky: Černý, Kudela. Rozhodčí: Benák. Diváci: 100.

Sedlčany – FK Kolín 0:6 (0:2) Branky: Svoboda 2, Kubát 2, J. Štoček, Michálek. Rozhodčí: Velebil. Diváci: 150.

Úvaly – SK Brandýs/Boleslav 4:1 (1:0) Branky: Vojtěch 2, Szöcs, Matějka – Petýrek. Rozhodčí: Novotný Pe.: Diváci: 280.

1. FK Kolín 15 9 5 1 40:15 32

2. Vlašim B 15 9 4 2 42:15 31

3. Beroun 15 9 1 5 26:20 28

4. Úvaly 15 8 2 5 34:20 26

5. Benátky n. J. 15 6 6 3 22:17 24

6. Litol 15 7 2 6 29:24 23

7. Neratovice 15 6 5 4 14:16 23

8. Nové Strašecí 15 6 3 6 21:20 21

9. Libiš 15 6 3 6 29:32 21

10. Polepy 15 6 2 7 33:31 20

11. Brandýs/Boles. 15 6 2 7 28:30 20

12. Semice 15 5 5 5 22:30 20

13. Zápy 15 5 3 7 22:17 18

14. Nymburk 15 5 3 7 19:28 18

15. Milín 15 3 1 11 14:43 10

16. Sedlčany 15 0 1 14 13:50 1

I. A TŘÍDA

Skupina A

15. kolo: Nelahozeves – Tn. Rakovník 0:2 (0:1) Hájek, Kolár, Pš. Mělník – Nový Knín 0:0, Velká Dobrá – Hvozdnice 3:3 (1:0) branky nehlášeny, Štěchovice – Hradištko 0:1 (0:0) vlastní, Vraný – Černolice 0:0, Lhota – Tuchlovice 1:1 (0:0) Asník – Fitko, Nová Ves p. Pl. – Hořovicko B 3:1 (0:0) Durdil, Suchan, Bouška – Kolář, Sp. Příbram – Loděnice 5:2 (3:1) Polštejn, Dražan, Voříšek, Smejkal, Svoboda – Vaněk, Pospíšil.

1. Tn Rakovník 15 9 3 3 38:23 30

2. Štěchovice 15 9 3 3 33:20 30

3. Sp. Příbram 15 9 2 4 36:18 29

4. Tuchlovice 15 7 4 4 25:18 25

5. Černolice 15 7 4 4 29:24 25

6. Mělník 15 7 3 5 39:32 24

7. Nová Ves 15 7 2 6 27:20 23

8. Hradištko 15 7 2 6 31:26 23

9. Hvozdnice 15 5 6 4 38:29 21

10. Nový Knín 15 6 3 6 24:24 21

11. Lhota 15 6 2 7 30:32 20

12. Vraný 15 5 4 6 29:32 19

13. Nelahozeves 15 5 3 7 23:26 18

14. Velká Dobrá 15 3 4 8 21:40 13

15. Hořovicko B 15 3 0 12 18:46 9

16. Loděnice 15 2 1 12 18:49 7

Skupina B

15. kolo: Rožďalovice – Červené Pečky 0:2 (0:1) Rejthárek, Adamec, Zásmuky – Kouřim 1:3 (0:2) Kanc – Holý 3, Pyšely – Kutná Hora 0:0, Zeleneč – Čáslav B 1:2 (1:1) Brtek – Král, Maxa, Bakov n. J. – Uhlířské Janovice 1:2 (0:1) Resl – Špitálník 2, Týnec n. S. – Poděbrady 3:0 (1:0) Orsák 2, Žížala, Jílové – Brandýs/Boleslav B 3:2 (0:0) Novotný, T. Dvořák, J. Dvořák – Matějovský, Staněk, Rejšice – Mn. Hradiště 2:0 (2:0) Blažek 2.

1. Čáslav B 15 10 3 2 28:8 33

2. Jílové 15 9 3 3 29:16 30

3. Pyšely 15 8 4 3 32:15 28

4. Kutná Hora 15 8 3 4 32:20 27

5. Kouřim 15 7 2 6 30:21 23

6. Zeleneč 15 7 2 6 34:30 23

7. Mn. Hradiště 15 6 4 5 26:23 22

8. Poděbrady 15 6 3 6 25:23 21

9. Zásmuky 15 6 2 7 27:26 20

10. Uhl. Janovice 15 5 5 5 20:21 20

11. Červené Pečky 15 6 2 7 21:29 20

12. Bakov n. J 15 5 3 7 21:30 18

13. Rejšice 15 5 2 8 16:24 17

14. Týnec n. S. 15 4 3 8 18:30 15

15. Brandýs/Bol. B 15 4 1 10 24:40 13

16. Rožďalovice 15 3 0 12 8:35 9

I. B TŘÍDA

Skupina A

13. kolo: Městečko – Praskolesy 7:0 (4:0) Petr Šnídl 3, J. Urban 2, Wohl, M. Bestajovský, Lužná – Senomaty 0:3 (0:2) O. Kozák 2, Klouček 1, Kněževes – Lety 1:4 (0:1) Plaček – Rosenkranz 2, Turek, Jůna, Dobřichovice – Doksy 1:0 (0:0) Kremin, Králův Dvůr B – Braškov 0:3 (0:2) Přichystal, Veselý, Maňkoš, Zdice – FC Jesenice 1:0 (0:0) Kment, Žebrák – Mutějovice 2:1 (0:1) Krejčí, Kebrle (obě z pok. kopů) – Staněk.

1. Dobřichovice 13 11 2 0 38:12 35

2. Doksy 13 7 4 2 30:10 25

3. Braškov 13 8 1 4 32:21 25

4. Žebrák 13 7 4 2 26:17 25

5. Lety 13 7 3 3 39:27 24

6. Králův Dvůr B 13 7 1 5 40:24 22

7. Senomaty 13 7 1 5 30:22 22

8. Zdice 13 5 2 6 14:19 17

9. Městečko 13 4 3 6 28:29 15

10. Mutějovice 13 4 1 8 13:25 13

11. FC Jesenice 13 3 2 8 18:31 11

12. Lužná 13 3 2 8 14:31 11

13. Kněževes 13 3 1 9 13:35 10

14. Praskolesy 13 1 1 11 11:43 4

Skupina B

13. kolo: Záryby – Řepín 0:2 (0:1) Štrupl, Brandýsek – Jeneč 3:3 (3:1) Vaněk, Sedláček, Mladý – Pavol Valko, Dolejš, Hořánek, Klecany – Lužec 1:0 (0:0) nehlášeno, Tišice – Velvary 2:5 (2:3) Prejzek 2 – Mucha 2, Kiraly, Beran, Válek, Veltrusy – Slaný 3:1 (1:1) domácí nečhlásili – Hadrika, Tuchoměřice – Vysoká 2:4 (0:1) Franek, Korbel – Sojka 2, Hoffmann, Finkous, Hostouň – Lidice 2:1 (1:0) Motlík, Bouška – Pavelec.

1. Klecany 13 8 4 1 33:10 28

2. Lidice 13 8 3 2 32:23 27

3. Slaný 13 7 3 3 37:17 24

4. Vysoká 13 8 0 5 29:27 24

5. Hostouň 13 6 4 3 36:24 22

6. Jeneč 13 5 3 5 31:23 18

7. Velvary 13 5 3 5 25:28 18

8. Řepín 13 6 0 7 27:31 18

9. Tišice 13 5 2 6 16:22 17

10. Tuchoměřice 13 5 2 6 21:29 17

11. Záryby 13 2 6 5 18:25 12

12. Brandýsek 13 3 3 7 13:26 12

13. Lužec 13 3 2 8 22:30 11

14. Veltrusy 13 2 1 10 14:39 7

Skupina C

13. kolo: Nymburk B – Lysá n. L. 1:0 (0:0) Kukla, Krnsko – Sokoleč 0:3 (0:1) Čáp, Souček, Vančura, Dlouhá Lhota – Dolnobousovský SK 1:0 (1:0) Gabriel, Luštěnice – Milovice 2:4 (2:2) Kopa, Pavlíček – Müller 2, Houska, Vlačiha, Bezno – Kosořice 1:0 (0:0) Kadlec, Sadská – Bělá p. B. 0:3 (0:1) Tůma 2, Charvát, Kosmonosy – Ostrá 2:1 (0:1) Bednár 2 – M. Kostenko.

1. Sokoleč 13 10 2 1 39:14 32

2. Milovice 13 9 3 1 32:18 30

3. Dol. Bousov 13 7 2 4 33:17 23

4. Ostrá 13 7 2 4 35:23 23

5. Nymburk B 13 6 4 3 21:19 22

6. Běla p. B. 13 6 1 6 29:28 19

7. Kosmonosy 13 5 2 6 19:25 17

8. Sadská 13 5 2 6 21:32 17

9. Lysá n. L. 13 4 3 6 24:25 15

10. Luštěnice 13 3 4 6 21:25 13

11. Bezno 13 4 1 8 20:31 13

12. Krnsko 13 3 3 7 18:26 12

13. Kosořice 13 4 0 9 18:27 12

14. Dlouhý Lhota 13 2 3 8 15:35 9

Skupina D

13. kolo: Zbraslavice – Tupadly 2:3 (1:1) Herák, M. Veselý – vlastní, Chvátal, Drbohlav, Libodřice – Velim B 2:1 (1:0) Červeňák, Janovský – Nedbal, Bílé Podolí – AFK Pečky 3:1 (1:1) Šváb, Jelínek, Fejfar – Kejda, Kondrac – Říčany 2:0 (0:0) Kňazík, Záklasník, Trhový Štěpánov – Tuchoraz 1:2 (0:2) Jakoubek – Trnka, Pazderec, Chocerady – Teplýšovice 4:3 (3:1) Kuželka 3, M. Svoboda – Doležal 2, Starosta, Radim – Louňovice 0:1 (0:0) Zahradníček.

1. Louňovice 13 10 2 1 32:10 32

2. Libodřice 13 9 0 4 31:16 27

3. Kondrac 13 8 3 2 24:12 27

4. Tuchoraz 13 9 0 4 26:18 27

5. Teplýšovice 13 7 2 4 31:18 23

6. Velim B 13 7 2 4 23:11 23

7. Radim 13 6 2 5 23:13 20

8. Bílé Podolí 13 5 1 7 23:24 16

9. Říčany 13 5 1 7 17:23 16

10. Pečky 13 5 1 7 22:31 16

11. Tupadly 13 4 1 8 17:31 13

12. Zbraslavice 13 2 2 9 23:35 8

13. Chocerady 13 2 2 9 13:38 8

14. Trh. Štěpánov 13 1 3 9 9:34 6

Skupina E

13. kolo: Podlesí – Nečín 1:2 (1:1) Malíček – M. Gregor 2, Poříčí n. S. – Mníšek p. B. 6:3 (3:0) Filip 3, Šimáček 2, Kupša – Znamenáček, Talůžek, Měchenice – Nespeky 2:3 (2:0) Tichý, Dlesk – Kadeřábek, Kalenda, Burián, Maršovice – Březnice 0:3 (0:1) M. Žid 2, J. Žid, Petrovice – Dobříš 4:1 (2:0) Brunclík, Kdolský, Nechanický, Bartoň – Liška, Sl. Jesenice – Hostomice 3:2 (2:2) Táčner, Kotlík, Trávníček – Lisý, Vyskočil, Sedlec/Prčice – Kostelec u Křížku 3:0 (2:0) Pištěk, vlastní, J. Lukáš.

1. Kostelec u Kř. 13 10 2 1 43:13 32

2. Petrovice 13 9 1 3 31:18 28

3. Poříčí n. S. 13 9 0 4 33:18 27

4. Sl. Jesenice 13 8 3 2 32:19 27

5. Březnice 13 6 3 4 27:24 21

6. Hostomice 13 7 0 6 29:30 21

7. Nespeky 13 6 1 6 22:22 19

8. Mníšek p. B. 13 6 0 7 23:29 18

9. Sedlec/Prčice 13 4 3 6 23:26 15

10. Podlesí 13 4 3 6 14:17 15

11. Nečín 13 4 1 8 24:30 13

12. Měchenice 13 2 3 8 13:39 9

13. Dobříš 13 2 2 9 16:30 8

14. Maršovice 13 2 2 9 16:31 8