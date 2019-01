V Suchdole jsou rádi, že už je po sezoně

SUCHDOL - Fotbalisté Sokola Suchdol se vloni radovali z postupu do I. A třídy. Jenže po roce se vrací do I. B třídy, když v tabulce skončili na posledním místě. „Jsme rádi, že je to za námi,“ oddechl si vedoucí mužstva Emil Novotný.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/René Svoboda