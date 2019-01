KOUŘIM - V dalším kole I. A třídy byli fotbalisté FK Uhlířské Janovice hosty TJ Kouřim.

Ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

Kouřim - U. Janovice 1:1

Začátek duelu přinesl mírnou územní převahu domácích, kteří těžili z dlouhých autů. Již ve 2. min. po jednom z nich rozezněl M. Snížek břevno. V následných minutách kouřimští hráči nic nevytěžili ani ze série rohových kopů. A jak se říká, nedáš – dostaneš. Důkazem toho byla 20. min., kdy standardní situaci namířil L. Bohatec tam, kam měl, tedy do domácí sítě – 0:1. První vlna emocí, a jak se později ukázalo zdaleka ne poslední, byla k vidění ve 24. min., kdy hlavní rozhodčí odpískal „po faulu“ pokutový kop ve prospěch celku z Kouřimi. Na co se ale Uhlíři mohli a stále mohou spoléhat, je kvalita v bráně, neboli výkony Petra Vernera, jehož nepřekonal exekutor penalty Dvořák. Od 32. min. hráli Uhlíři oslabeni o jednoho muže, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Vychodil. Ovšem i v oslabení dokázali hostující hráči zaútočit. Ve 38. min. Jícha přiklepl Wolfovi, který střílel pouze do míst, kde stál domácí gólman. Ve 45. min. po standardní situaci zahranou L. Bohatcem zakončoval těsně vedle brány M. Svoboda.

Situace z úvodu druhé půle naznačila, jakým směrem se posune vývoj utkání. Hrubé nesportovní chování domácích bez povšimnutí „pánů v černém“, karetní hra naštěstí již jen žluté barvy, jejímiž adresáty byli Uhlíři, množství nestandardních standardních situací proti bráně střežené Vernerem. Mezi diváky již probíhaly sázky, kdy bude nařízen druhý pokutový kop. O vyrovnání se zasloužil v 64. min. M. Snížek dobře provedenou standardní situací – 1:1. I přes nepřízeň osudu Uhlíři bod zaslouženě ubránili.

„Soupeř byl bojovný, až záludný. My jsme se dostali do jednobrankového vedení a pak se snažili výsledek ubránit. V deseti jsme se k brance Kouřimi dostávali jen sporadicky. Musím hráčům moc poděkovat za bojovnost a obětavost. V příštím kole nás doma čeká Bakov. Ten sice proti Kutné Hoře prohrál, ale podcenit ho nemůžeme. Musíme se připravit, abychom doma získali tři body,“ sdělil asistent trenéra Uhlířských Janovic Antonín Kapek.

Branky: 20. L. Bohatec - 64. M. Snížek. Rozhodčí: Votoček Radek – Mar. Vlk, Mir. Vlk. ŽK: 4/8 (Bradáč, Čáp, M. Snížek, Novotný – Vychodil, Verner, Uher, L. Bohatec, M. Svoboda, Blecha, Jícha, Strnad). ČK: 0/1 (32. Vychodil). U. Janovice: Verner – Vychodil, L. Bohatec, Blecha, Strnad – Vedral (62. Stoupa), Uher, Veliký, Wolf (65. J. Špitálník) – Jícha, M. Svoboda (82. T. Kulhánek). Trenér Josef Bohatec. Poločas: 0:1.