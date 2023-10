V neděli na lavičce Čáslavi skončil po porážce 0:2 s Benátkami nad Jizerou dlouholetý trenér divizního A týmu Jakub Svoboda. Vedení klubu na danou situaci okamžitě reagovalo. Novým trenér divizních fotbalistů Čáslavi se stal Petr Janda. Řešení je to prozatím dočasné. Janda tým povede do konce podzimní sezony.

Čáslavský trenér Petr Janda. | Foto: Pavla Hájková

Petr Janda v klubu zastává pozici šéftrenéra mládeže. „To je i nadále naší prioritou. Chtěli jsme dát do konce podzimu áčku nějaký nový impuls. Nakonec jsme si pomohli člověkem z vlastních řad. Řešení je to ale dočasné. Máme nyní tři, čtyři týdny na to, abychom do Čáslavi přivedli k A týmu trenéra, který bude pokračovat v nastolené klubové koncepci,“ řekl za vedení FK Čáslav na oficiálních erbových stránkách Miroslav Paták.

Janda bude současně i nadále působit v roli šéftrenéra mládeže a v pozici hlavního trenéra kategorie U17. „Petr ale dočasně skončí u kategorie U19, kterou na poslední čtyři kola převezme právě Jakub Svoboda,“ upřesnil Miroslav Paták.

Zápas s Benátkami byl poslední pro trenéra Jakuba Svobodu

Petr Janda coby hráč získal dva tituly mistra ligy se Slavií Praha, zahrál si prestižní Ligu mistrů, působil v Turecku a dvakrát si dokonce navlékl reprezentační dres.

V rámci trenérské kariéry šéfoval mládeži v FC Písek a působil v roli hrajícího trenéra u celku Sokola Čížová v divizi a později také ve třetí lize. V současné době působí v roli šéftrenéra mládeže FK Čáslav a zároveň nově zastává funkci hlavního trenéra divizního celku mužů.

Čáslavi se v letošní sezoně nedaří. V tabulce skupiny C jí patří až čtrnáctá pozice s pouhými sedmi body. Porazila jen Trutnov a Dobrovici shodně 3:1. Stejně bodů mají i patnácté Kosmonosy a poslední Letohrad ještě o tři méně.