„Konečně jsme sehráli zápas, ve kterém jsme zejména ve druhém poločase dokázali delší časové úseky držet míč, být trpěliví v kombinaci a využívat i prostory za obranou soupeře pro náběhy našich hráčů,“ řekl k průběhu zápasu trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „V prvním poločase jsme si ovšem moc vyložených příležitostí ke skórování nevypracovali. Sám šel na bránu Čuchal a šanci měl ještě Ronovský. Branku jsme dali po Vančurově pasu za obranu a přesném zakončení Chábery,“ popisoval Svoboda. „Soupeře jsme ovšem také do šancí nepouštěli, nicméně jsme dostali kuriózní branku, kdy brankář netrefil při odkopu míč a domácí zakončovali do prázdné brány. To se občas stane,“ sdělil Svoboda.

„Ve druhém poločase jsme již hru lépe kontrovali. I když domácí hrozili z brejků a po jednom z nich za stavu jedna tři nastřelili tyč a následnou dorážku vykopl z brány Schovanec. My jsme naopak zahazovali vyložené šance. Dvakrát neuspěl Konyvka, jednou Vilím, Schovanec a Dudla neproměnil pokutový kop,“ vypočítával Svoboda a pokračoval. „Do vedení jsme se dostali po pěkné hlavičce Schovance a skóre navýšil z dorážky Dastych. Na to, že jsme tímto utkáním uzavírali soustředění, tak bylo poměrně svižné a mělo náboj, k čemuž přispěl i tým domácích,“ všiml si Svoboda.

A jak trenér Čáslavi hodnotí soustředění v lázeňském městě? „Z hlediska organizace a servisu si myslím, že vše proběhlo na jedničku. Trošku nás potrápilo počasí, ale dokázali jsme na to ve spolupráci s lidmi z Třeboně reagovat. Využili jsme v rámci regenerace zázemí v lázních, o kluky bylo skvěle postaráno. Navíc se nám v průběhu náročného programu vyhnula zranění, takže jsem spokojeni,“ uzavřel trenér Čáslavi.

Další utkání čeká Čáslav již tuto středu, kdy se od 18 hodin střetne s celkem Brandýsa nad Labem na umělé trávě svého soupeře.

Branky Čáslavi: Chábera, Schovanec, Dastych. Poločas: 1:1.

Čáslav I. poločas: Vyhnánek – Kurka, Hajník, Schovanec, Peca – Slavík, Čuchal, Vančura, Chábera – Ronovský, Dudla.

Čáslav II. poločas: Vlček – Marek, Mráz, Schovanec, Dastych – Vilím, Klepal, Mach, Konyvka – Hannich, Dudla.