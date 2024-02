„Ze zápasu jsem ve finále dost zklamaný. Ani ne tak z výsledku, ale hlavně z některých výkonů a celkově z prezentace v druhém poločase,“ byl rozladěný trenér Hlízova David Linhart. „První poločas si myslím ze jsme hráli dobře, Sázavu jsme přehrávali a vytvořili si pět stoprocentních šancí, kdy šel sám na bránu dvakrát Král a dvakrát Kruliš. Bohužel jsme nabídnuté příležitosti trestuhodně zahodili, soupeř měl také loženku ze standardky, ale celkově první poločas snesl nějaké měřítko. Druhý poločas jsme vystřídali a vůbec jsme se nechytli. Sázava hrála chytře v bloku, některým našim hráčům buď došly síly, nebo se jim nechtělo běhat. Absolutně jsme přestali dostupovat Steinochera, na kterého jsem upozorňoval, ten se nám dvakrát otočil a dával to do kapes mezi stopery a stejné šance co jsme měli my, Sázava vyřešila gólově,“ popsal důležité momenty utkání Linhart. „Nejsem zklamaný ani z výsledku, Sázava posílená o hráče z Prahy kvalitu má, ale spíš z toho, že hrajeme nějaký systém delší dobu a někteří hráči se chovali, jako kdybychom to hráli prvně, což absolutně nechápu. Celkově potřebujeme zlepšit přístup, protože účast na trénincích není nijak světová a jsem z ní dost zklamaný,“ ulevil si hlízovský trenér.

Poločas: 0:0. Hlízov: Míšek - Martínek, J. Růžička, P. Růžička - Jilemnický, Král, Šesták, Málek, Hačka – Maxa, Kruliš, střídali T. Šváb, M. Šváb, Kubín, Vojtíšek.