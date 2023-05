V rámci svých soutěží odehrají fotbalové týmy Sparty Kutná Hora v nadcházejícím víkendu další mistrovská utkání.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Kutná Hora - Spartak Příbram | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Zápasový program Sparty Kutná Hora o víkendu 20. - 21. května

sobota

DOMÁCÍ UTKÁNÍ NA LORECKÉM STADIONU

10:15 hod utkání A týmu mužů Sparta Kutná Hora - Spartak Průhonice

Postavení v tabulce

Kutná Hora 9. místo 35 bodů

Průhonice 13. místo 26 bodů

Předzápasová glosa trenéra Libora Tichého: Čeká nás souboj s nevyzpytatelným týmem z Průhonic, ve kterém budeme chtít odčinit zaváhání z minulého kola. Opět se těšíme na podporu našich věrných fanoušků. Na domácím stadionu máme zdravé sebevědomí včetně potřebné sebedůvěry, což se, pevně věřím, promítne v zisk třech bodů. Soupeři navíc máme co vracet z podzimního utkání.

VENKOVNÍ UTKÁNÍ

10:00 hod utkání starších žáků SK Zeleneč - Sparta Kutná Hora

Postavení v tabulce

Kutná Hora 1. místo 52 bodů

Zeleneč 8. místo 19 bodů

Kanonýr Deníku Adam Ronovský: Jaro se povedlo, záchrana je zaslouženě blízko

Předzápasová glosa trenéra Tomáše Bohatého: Snad jsme již tak vyspělý tým, že nic nepodceníme a v Zelenči vyhrajeme. Nic jiného nebereme. Pokora, koncentrovanost a fotbalovost by nám měly zajistit tři body.

11:45 hod utkání mladších žáků SK Zeleneč - Sparta Kutná Hora

Postavení v tabulce

Kutná Hora 2. místo 46 bodů

Zeleneč 6. místo 37 bodů

Předzápasová glosa trenéra Miroslava Šáleného: Čeká nás soupeř, který dokáže potrápit papírově silnější týmy. Ale věřím, že zůstaneme na vítězné vlně.

17:00 hod utkání B týmu mužů Chotusice - Sparta Kutná Hora B/Malín

Postavení v tabulce

Kutná Hora/Malín 5. místo 31 bodů

Chotusice 11. místo 18 bodů

Předzápasová glosa trenéra Tomáše Lhotáka: V Chotusicích nás čeká těžký zápas. Jedeme tam udělat nějaký dobrý výsledek a domácím nic nedáme zadarmo. Minulý týden nám nepřijel soupeř, tak uvidíme, co s námi pauza udělala. Teď nás čekají zápasy v rychlém sledu. Hned ve středu hrajeme pohár, kam bych chtěl diváky pozvat.

neděle

DOMÁCÍ UTKÁNÍ NA LORECKÉM STADIONU

09:30 hod utkání staršího dorostu Sparta Kutná Hora - SK Slaný

Postavení v tabulce

Kutná Hora 12. místo 28 bodů

Slaný 8. místo 37 bodů

Předzápasová glosa trenéra Dominika Lengála: Po dvou venkovních utkáních, kdy jsme zajížděli do Říčan a ve středu do Nymburka, se opět představíme doma. Po výborně takticky zvládnutém utkání v Nymburce, chceme navázat na naše nasazení a bojovnost celého týmu. Slaný má na jaře dobré výsledky a bude to těžké utkání, které doufám zvládneme. Přijďte nás podpořit.

11:45 hod utkání mladšího dorostu Sparta Kutná Hora - SK Slaný

Postavení v tabulce

Kutná Hora 12. místo 21 bodů

Slaný 5. místo 49 bodů

Předzápasová glosa trenéra Josefa Holuba: Ve vloženém středečním kole jsme rozhodně herně nepropadli, ale body nám to nepřineslo. Je tedy potřeba bodovat v neděli na domácím trávníku.