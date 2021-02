„Jsem sice sparťan, ale mám to postavené jinak. Pokud se daří českému fotbalu, tak fandím všem mančaftům na evropské úrovni. Musím říct, že Slavia opravdu momentálně má nejlepší tým v lize a jsem rád, že se jim daří i v Evropě,“ reagoval na čtvrteční postup trenér okresních fotbalistů Malína Tomáš Vojtíšek.

A jaký má okresní trenér pohled na kouče Slavie Jindřicha Trpišovského? Vcelku pozitivní. „Není to jen jeho zásluha,“ upozornil Vojtíšek, „musí tam dobře pracovat více lidí, kteří vybírají typologicky vhodné hráče do koncepce Slavie.“ Malínskému trenérovi se líbí i celoplošné pojetí presinku. „Leicesteru nedovolili, aby jim dal branku. Také se mi líbí, že když ti kluci udělají chybu, tak se z ní okamžitě poučí a příště už ji neudělají. To je výhoda oproti spoustě týmům v naší lize, kde se opakují stále stejné chyby dokola,“ dodal Tomáš Vojtíšek.

Velkým slávistou je i fotbalista divizní Sparty Kutná Hora Marek Wolf. Čtvrteční večer si užil náramně. „Jsem naprosto spokojený. Spoustě lidem jsme zavřeli pusy. Kluci to zvládli s bravurou. Klobouk dolů.“ Nejdál došli sešívaní do čtvrtfinále Evropské ligy, kde pak vypadli s Chelsea. Wolf si myslí, že současný kádr může rekord překonat: „Je to kulaté. Moc bych to Slavii přál, ale bude záležet i na konstelaci hvězd. V dnešní době nevíte, zda bude celý kádr k dispozici. Důležitý bude také los. V osmifinále se dají chytnout ještě relativně přijatelné celky.“

Slavia dominuje v české lize, vyřadila celek ze špičky tabulky anglické ligy. V čem jsou Pražané tak výjimeční? „Důležité je, jak funguje celý tým. Fungují jako rodina. Zvládají ustát všechna koronavirová úskalí. Sami moc dobře vědí, o co hrají. Fotbal je pro ně v tuhle chvíli prioritou. Hrají nejen pro český národ, ale i pro sebe. Každým takovým vítězstvím si zvedají svou vlastní cenu,“ odpověděl Wolf.

Slávistická cesta Evropskou ligou tedy pokračuje dál. Hlízovský trenér David Linhart si myslí, že teď bude hodně záležet na soupeřích: „Pokud nenarazí na top týmy jako Manchester United nebo AC Milán, které jsou někde jinde než Leicester, tak mají šanci přejít jedno nebo dvě kola. Hratelný tým je třeba Molde. Bude záležet na losu. Špičkové týmy třeba podzimní část neberou tak vážně a staví náhradníky, ale na jaře už hrají v plné sestavě. Nyní je to těžší.“

I Linhart se zamyslel nad současnou výjimečností Slavie a má jasno. Tak jako Slavia, netrénuje v české lize nikdo. „Trpišovský je dobrý, protože jeho hráči strašně moc trénují. Mám informace od člověka, který tam jezdí na stáže. Mají v kádru třicet hráčů, takže náhrady má vyřešené. Z naší ligy jsou opravdu nejlépe trénovaný tým. Hrozně dřou. Trenér je honí i v sezoně mezi zápasy. To se ukazuje i na tom, kdy naši reprezentanti odejdou hrát do zahraniční. Mají problém se prosadit. Ale Souček s Coufalem jsou jedni z nejlepších v anglické lize,“ upozornil David Linhart.

Nechme se tedy překvapit, kde letošní cesta sešívaných v Evropské lize skončí. Tenhle tým ale může dojít hodně daleko.