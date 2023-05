Výsledky fotbalových týmů Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 20. - 21. května.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Kutná Hora - Spartak Příbram

A tým muži

Sparta Kutná Hora - Spartak Průhonice 1:4 (1:0)

Branky: 13. Piskač – 47., 53., 81. Štěpnička, 65. Bureš

Kutná Hora: Malý – Pleva, Franc, Nekvinda, M. Exner – Strnad, Wolf (79. F. Čáp), Piskač, Honc – Cimr (46. Šámal), L. Křelina (59. M. Čáp)

Průhonice: Borovička – Vosátka, Kotýnek, Bábovka (75. Dombi), Douda (82. Mezei), Ondroušek, Štěpnička (88. Jakubec), Šusta, Obermajer, Hudec, Bureš

Hodnocení sportovního ředitele týmů dospělých Miloše Maliny: Už minulý týden nás položily vlastní hrubé chyby a co jsme předvedli tentokrát, hlavně ve druhém poločase, to je do nebe volající. Měřítko snesou jen tři naši hráči - Honc, Strnad a Franc. Ostatní? To byla hrůza a děs. Takto hrát doma? To nejde takto přistoupit k zápasu, hlavně ve druhém poločase. V prvním poločase jsme měli dát ještě další dva góly.

B tým muži

Chotusice - Sparta Kutná Hora B/Malín 2:5 (1:1)

Branky: 8. Zámečník, 65. Mar. Hubáček - 34., 54., 60. Kolůvek, 51. Michálek, 58. Auer

Chotusice: M. Výborný - Kuna, Stárek, Žilka, Šimůnek, Mar. Hubáček, D. Rolenec, V. Vobořil (60. Šimek), O. Vobořil, V. Menšík (71. Novák), Zámečník

K.Hora/Malín: Petrásek - Kolůvek (87. Vítek), Málek, Hozman, Auer (60. Beil), Barenčík, Berka (46. Henrich), Franc, Chylík, Secký (81. Malimánek), Michálek

Hodnocení trenéra Tomáše Lhotáka: Zápas byl spíše jako přátelský. Na obou stranách chyběla spousta hráčů. Jsem rád, že kluci, kteří jsou z dorostu, ukázali, že když se budou snažit, mohou hrát za dospělé. První poločas jsme prohrávali a po hezké akci jsme srovnali. Ve druhém poločase jsme využili rychle šance a prakticky bylo o zápase rozhodnuto. Tři body z venkovního hřiště jsme potřebovali. Teď nás čeká ve středu pohárové utkání, ne které se musíme připravit.

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Slaný 2:3 (1:1)

Branky: 29. Dostál, 88. Stieber - 39. Kapusta, 50. Kapusta, 59. Ježek

Kutná Hora: Mach - Bohatý, Mommers, Roman (46. Hanka), Kapounek (79. Chalupa), Pustovoitov (67. Vavřík), Škopek, Beran, Stieber, Schovanec (60. Zadražil), Dostál

Slaný: Pražák - Balla, Ježek, Procházka, Wittenberg (90. Pulec), Kejkrt, Dulovec (66. Sucharski), Kapusta (82. Kvapil) , Németh, Král, Nejedlý

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Bohužel jsme nenavázali na takticky skvěle zvládnuté utkání v Nymburce. Třicet minut jsme hráli jen na útočné polovině soupeře a soupeř hrozil z rychlých protiútoků, posléze se začneme chovat vůči sobě tragicky a vše šlo úplně pryč. Lídři týmu nás bohužel nepodpoří a začnou se hádat taky. S tímhle přístupem se opravdu o záchranu nehraje! Týmy kolem nás vyhrávají, jen my ztrácíme, musíme ještě víc chtít a jít si za vítězstvím a jít si pro záchranu. Ne jak v tomto utkání.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Slaný 2:0 (2:0)

Branky: 14. Bruner Tomáš, 37. Balvín Patrik

Kutná Hora: Pospíšil - Šťastný, Balvín, Marek, Polívka, Hanka, Bruner, Vavřík, Pešout, Provazník, Roman, Musil, Janoušek, Hlavatý, Bouma

Slaný: Dudáček - Kalina, Plánička, Michalovský, Somol, Košál, Špeta, Trachta, Hero, Hradec, Malyshko, Jochman, Šlehober, Lukeš, Pospíšil

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Zasloužené vítězství ve velkém horku nad favorizovaným a sebevědomým celkem Slaného. Vytvořili jsme si řadu šancí, z nichž dvě jsme krásně proměnili v branky. Na opačné straně hřiště - v obraně - jsme byli pevní - soupeř se do své jediné brankové příležitosti dostal až krátce před koncem, náš brankář si ale čisté konto vzít nenechal. Opět musíme poděkovat skvělým fanouškům, kteří svou podporu rozšířili z hlasitého povzbuzování na "povolený dopink", když nám dodali na lavičku v parnu tolik potřebné tekutiny.

Starší žáci

KS Zeleneč - Sparta Kutná Hora 1:5 (0:1)

Branky: 32.,46. Lhoták, 42.Janoušek, 50.Křivohlavý Max, 56.Křivohlavý Ben

Kutná Hora: Křivohlavý Max – Tvrdík, Ovčačík, Janoušek, Král, Bouma, Bohatý, Peroutka, Smoček, Lhoták, Lang, Štícha, Zámostný Jan, Zámostný Štěpán, Křivohlavý Ben, Čáp Jan

Zeleneč: Dunovský – Šoufek, Janda, Bernard, Kocáb, Hanák, Řehák, Weiser, Ohanka, Jelínek, Koudelka, Frjous, Holeček, Sharifi, Beneš

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: První poločas nebyl z naší strany úplně ideální. Sice jsme se dostávali do šancí, ale mezihra nebyla podle našich představ. Druhá část zápasu již byla z naší strany velmi povedená.

Mladší žáci

SK Zeleneč - Sparta Kutná Hora 3:3 (1:1)

Branky: 31.Taylor, 43. a 61. Frkous - 20. a 39.Křivohlavý, 41.Šálený

Zeleneč: Holeček - Šedivá, Nácovský, Beneš, Taylor, Kocáb, Ayobami, Soušek, Berger, Freund, Kudláček, Havlík, Frkous, Provázek, Brožek

Kutná Hora: Markup - Dusil, Čáp, Demel, Šálený, Sýkora, Ostrihoň, Dvořák, Zdychynec, Křivohlavý, Artiukhov

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Náš bezkrevný výkon proti nadšeně hrajícímu soupeři stačil pouze na jeden bod.