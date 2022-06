Fotbalisté Uhlířských Janovic oslaví stovku. Přijedou legendy

Fotbalový klu Uhlířské Janovice bude v sobotu 25. června slavit kulaté jubileum. Už je to rovných sto let, co se v tomto městě začalo kopat do balonu. A program bude hodně bohatý. Vrcholem bude souboj domácí staré gardy s Výběrem legend.

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Jevany (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský