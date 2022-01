Jeho tým má v plánu i pětidenní soustředění, to by se mělo konat od 23. února v Blšanech. „Tam už bychom měli trénovat na přírodní trávě. A máme tam domluvený přátelák z rezervou Viktorie Plzeň,“ prozradil Svoboda. „Snad všechno zdárně proběhne,“ přidal jedním dechem.

Změny v čáslavském kádru jsou zatím jen minimální. „Zatím jsou jen v kolonce odchody. Respektive zranění. Domluveni jsme jen s Michalem Králem, který by mohl na půl roku odejít. Jinak řešíme pozici krajního obránce, protože se nám zranil Lukáš Mach, který je po operaci ruky a s přípravou by měl začít až v březnu. Na jeho pozici by mohl nastupovat krajní záložník Hannich, ale ten se zranil v prosinci, zřejmě má poraněné vazy v kotníku i koleni současně,“ popsal patálie v týmu kouč čtvrtého celku divizní skupiny C.

I s tím si ale v Čáslavi poradí. „Řešíme to zatím z vlastních zdrojů. Sáhneme do ročníků 2002 a do přípravy si stáhneme Konyvku a Kubína. Jsou to naši odchovanci, takže dostanou šanci. Jinak další hráče jsme udrželi. Včetně Vilíma a Slavíka, za což patří dík Pardubicím, odkud je máme. My potřebujeme dostatečně široký kádr, abychom pokryly i potřeby naší rezervy hrající I.A třídu, uvedl Jakub Svoboda.

Čáslavský tým má naplánovaných jedenáct přípravných utkání. „Je to porce, ale máme široký kádr a hráči se určitě prostřídají a složení budeme hodně míchat. Super je to, že se utkáme hned se šesti třetiligovými celky. To je fajn,“ je spokojený Svoboda, kterého potěšil další fakt. „Jen dva třetiligové týmy jsem oslovil já, zbylé čtyři oslovily nás. A to je pro nás také dobrá vizitka,“ dodal kouč Čáslavi.

Přípravné zápasy Čáslavi

15. 1. Benátky – Čáslav (10 hodin, hřiště UMT Brandýs n. L.)

22. 1. Velim – Čáslav (14, UMT Brandýs)

29. 1. Kosmonosy – Čáslav (12, UMT Brandýs)

30. 1. Mladá Boleslav B – Čáslav (10, UMT Ml. Boleslav)

5. 2. Zápy - Čáslav (14, UMT Brandýs)

12. 2. Pardubice B – Čáslav (10, UMT Pardubice)

19. 2. Admira Praha – Čáslav (12, UMT Brandýs)

19. 2. Nový Bydžov – Čáslav (14, UMT Nový Bydžov)

26. 2. Vik. Plzeň B – Čáslav (11, hlavní stadion Blšany)

27. 2. Brandýs n. L. - Čáslav (14, UMT Brandýs)

5. 3. Čáslav – Chlumec n. C. (10, Čáslav)