Fotbalové Hostovlice slaví devadesátku. Přijede garda Slavie Praha

Fotbalový klub z Hostovlic bude slavit kulaté jubileum. Už je to rovných devadesát let, co se v obci začala hrát kopaná. A oslavy, které se konají v sobotu 17. června, budou velkolepé. Hlavní bodem programu bude utkání staré gardy Slavie Praha.