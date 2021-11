Poslední workshop zajišťovali členové tamní komise rozhodčích v čele s Miloslavem Pospíšilem a Davidem Zoufalým ve spolupráci s Josefem Váňou. „Frekventanti na hřišti absolvovali cvičení zaměřené na signalizaci, pohyb a určování místa přestupku. Na učebně je čekal rozbor videoklipů,“ nastínil za Komisi rozhodčích SKFS Josef Váňa.

„Tato část práce s nováčky i talenty z okresů získává stále větší oblibu, což je patrné na rostoucím počtu účastníků,“ doplnil Váňa.

Okresní talenty zapojí středočeská komise do řízení soutěží. Vznikne jakási prolínací skupina, jejíž členové zůstanou vždy jeden k dispozici „doma“ na půdě svého OFS a druhý vyrazí na krajská hřiště. „Nejprve jako asistenti, aby si to ti nejlepší na jaře vyzkoušeli i s píšťalkou,“ konstatoval Josef Váňa a pohovořil o celkovém zájmu: „Někde je zájemců celkem dost, jinde to zatím trochu skřípe, ale i to se přes vánoční svátky doufejme zlepší.“