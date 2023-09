Výsledky mládežnických fotbalových týmů Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů z víkendu.

Fotbalovým žákům Kutné Hory se dařilo | Foto: Sparta Kutná Hora

Starší dorost

Zruč/Ledeč - Sparta Kutná Hora 0:2 (0:2)

Branky: 18., 36. Hanka

Kutná Hora: Petrásek - Benešovský, Klement, Roman, Marek, Schovanec, Bohatý, Zadražil, Hanka, Chalupa, Vavřík, Bouma, Macháček, Provazník, Hlavatý, Matz

Zruč/Ledeč: Pistorius - Koten, Pyš, Hotovec, Dušek, Čermák, Sa Aye, Vágner, Hidi, Božík, Adam, Ouřada, Novotný, Duspiva, Šmejkal, Bělohradský, Dušek, Sarangerel

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Utkání bylo super. První poločas jsme ve Zruči hráli výborně, kdy jsme soupeře k ničemu nepustili a vytvořili si mnoho šancí, ze kterých padly jenom dvě branky. Měli jsme hodně pohybu a dostávali se díky tomu do šancí. Druhý poločas jsme výborně posouvali a hráli jako jeden tým a nechali Zruč hrát a nepustili je do žádné šance. Spíš jsme hrozili my z rychlých protiútoků, které jsme špatně vyřešili. Tři body z venku bereme všemi deseti a pokračujeme dál.

Mladší dorost

FK Orlicko - Sparta Kutná Hora 6:1 (4:0)

Branky: 5. Šenkýř, 14. Hajzler, 22. Dvořák, 25., 55., 65. Cindr - 62. Judytka

Orlicko: Vacek - Sedlák, Fišer, Husička, Borovička, Dvořák, Cindr, Langr, Šenkýř, Hajzler, Vašina, Fogl, Eliáš, Pirkl, Kollert

Kutná Hora: Pospíšil - Šťastný, Janoušek, Ovčačík, Mlčoch, Polívka, Judytka, Musil, Pištora, Pešout, Zámostný, Smoček, Langr, Kramář, Gottfried

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Zápasy se jak známo rozhodují v pokutových územích a tam jsme zcela vyhořeli. Ačkoli jsme nevstoupili do zápasu úplně špatně, své šance jsme neproměnili, zatímco soupeři jsme svou nedůsledností ve vlastním vápně - tři branky po dorážkách - dovolili vstřelit čtyři góly v první půlhodině. Pak jsme šli do deseti a bylo po nadějích. Hráčům nelze upřít snahu, momentálně ale hrajeme žákovský fotbal, který na soupeře prostě nestačí.

I.B třída: Okresní derby bylo v režii jediného muže, červenojanovického Nováka

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - TJ Kunice 4:0 (3:0)

Branky: 34. Tvrdík, 36., 38. Zinzer Jakub, 56. Lhoták

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Král Šimon, Burda, Tvrdík, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Lhoták, Zinzer Jakub, Zinzer Kryštof, Zámostný Štěpán, Skubenych, Holan, Král Matyáš, Křivohlavý Ben

Kunice: Tulach - Vít, Pokorný, Horák, Hanzalius, Úlehla, Souček, Němeček, Kubice, Dušek, Poljak, Říha, Orinič, Starčevskyj, Jiráček, Růžička

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Herně dobrý vstup do utkání jsme nezúročili góly. Poté v minutách, kdy nám to tolik nešlo, jsme dali první gól a během chvíle odskočili do tříbrankového rozdílu. To utkání rozhodlo. Naše aktivní hra na začátku druhého poločasu nedovolila Kunicím vrátit se do zápasu a po čtvrtém gólu se pouze dohrávalo. Výhrou jsme potvrdili dobrý vstup do soutěže, ale herně se chceme ještě zlepšovat.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - TJ Kunice 9:1 (6:0)

Branky: 1., 41. Ostrihoň, 8.Kolář, 15.Jungwirth, 20.Chernenko, 26.Šálený, 34.Sýkora, 50.Šálený, 60.Pokrupa - 67. Muzikář

Benátky: Horák - Venzara, Hrubeš, Zderadičková, Jarkovská, Hlinkovský, Horák, Muzikář, Fiala, Rejzková, Marciniak, Pavlíček

Kutná Hora: Markup - Dusil, Jungwirth, Šálený, Ostrihoň, Vlasák, Chernenko, Pokrupa, Tvrdík, Zdychynec, Hulman, Sýkora, Kolář, Dvořák, Nevlud

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Výborný vstup do zápasu, kdy se nám podařilo vstřelit dva rychlé góly. Jinak jsme měli celý zápas herní převahu a branek jsme mohli vstřelit mnohem více. Škoda inkasované branky na konci zápasu.