Ve Vrdech na Kutnohorsku se uskutečnil druhý turnaj desátého ročníku Kába cup. Postup do finále vybojovala družstva Podlipanska, Choltic a Červených Peček. Domácí tým měl postup na dosah, zklamal ale při pokutových kopech, kdy měl mečbol.

Ze druhého turnaje 10. ročníku fotbalového Kába cupu ve Vrdech | Foto: pořadatelé

Museli jsme upravit program, družstvo Chotusic se z důvodu školní akce omluvilo, hráli jsme ve dvou skupinách s následným play off, první vyzval třetího z druhé skupiny a druzí hráli mezi sebou,“ uvedl hlavní pořadatel akce Jiří Kabyl.

V utkání druhých družstev si postup vybojovaly Červené Pečky po výhře 2:0 nad Havlíčkovou Borovou, do té doby vítězné Řečany nestačily na Podlipansko (0:1) a největší zápletka čekala na aktéry v utkání Choltic s domácím družstvem. Vrdy neproměnily mečbol při penaltách po remíze v normální hrací době a vzápětí opět nedaly penaltu a postup získalo družstvo Choltic.

V Tučňákově Trefě si triko Macron s logem partnera (tučňákem) a voucherem do Laser Game Galaxy v hodnotě tisíc korun pro své spoluhráčky zajistila Jitka Růžičková z Podlipanska, svojí radost znásobila vstřelením jediné branky v utkání s družstvem Řečan, kterým zajistila postup do finále do Horních Počapel (23. června).

Osobnost Deníku Vratislav Junek se odreaguje od fotbalového stresu na motorce

Na závěr obdržela všechna družstva voucher na dvacet vstupenek na ligové utkání Dukly Praha. „Půjdeme společně na podzim po prázdninách,“ podotkl Kabyl. „Krásné počasí, krásné boje, prostě příjemný den plný emocí a zážitků,“ dodal.

Skupina A

1.Řečany 9 6:0

2.H.Borová 4 4:3

3.Vrdy 2 2:4

4.Býchory 1 2:7

Výsledky: Býchory - Řečany 0:3, Vrdy – H. Borová 1:1, Řečany – H. Borová 1:0, Býchory - Vrdy 1:1, Vrdy - Řečany 0:2, H. Borová - Býchory 3:1.

Skupina B

1.Choltice 6 4:3

2.Č.Pečky 6 5:3

3.Podlipansko 3 2:3

4.Suchdol 3 1:3

(o pořadí rozhodl vzájemný zápas)

Výsledky: Č. Pečky - Suchdol 1:0, Choltice - Podlipansko 1:0, Suchdol - Podlipansko 0:2, Č. Pečky - Choltice 2:3, Choltice - Suchdol 0:1, Podlipansko – Č. Pečky 0:2.

Utkání čtvrtých družstev bez nároku na postup

Býchory - Suchdol 1:0

Play off o postup

Podlipansko - Řečany 1:0

Vrdy - Choltice 1:1, PK 3:4

H. Borová – Č. Pečky 0:2