Nejstarší z nich, čtyřiačtyřicetiletý Daniel je trenérem Štítar. Nastoupil tak proti svému synovi Tomášovi. „Bylo to příjemné. Pro mě to bylo i speciální, hlavně proto, že proti mně hrál syn Tomáš. To bylo pěkné, jen tak se to nepovede,“ uvedl Daniel.

Jeho mladší bratr Lukáš nastupuje za Štítary druhou sezonu, setkání na place bral více s nadhledem. „Pro mě to až takové nebylo jako spíš pro bráchu a Tomáše. Oni si splnili sen. Ale já jsem si chtěl alespoň jednou zahrát proti Tomášovi,“ přiznal čtyřicetiletý Lukáš.

To mladí to berou zase trochu jinak. Motivace navíc to byla pro Tomáše určitě. „Hrát proti tátovi a strejdovi, to byla motivace jako hrom. Hlavně jsem proti nim chtěl vyhrát,“ usmál se devatenáctiletý fotbalista Velimi. A to se podařilo. Rezerva jeho barev vyhrála jasně 7:1.

Také Lukáš uznal, že se chtěl proti synovci vytáhnout. „Motivaci jsem měl. Ale když jsem viděl složení naší sestavy, tak šla motivace stranou. Ale aspoň jsme si spolu zahráli,“ žehral na špatný výsledek borec, který si za Kolín zahrál druhou ligu a mnoho sezon strávil v Polepech, kde spolu s ostatními vykopal divizi. „Zatím jsem hrál nejvyšší soutěž já. Uvidíme, kam to dotáhne Tomáš, talent má,“ chválil mladšího z klanu Lukáš Kmoch. „Věřím, že by to mohl dotáhnout třeba jako já do druhé ligy. Pořád na mě machruje, že bude jako já,“ rýpl si se smíchem Lukáš do synovce.

Nejmladší z tria Kmochů by rád do vyšších soutěží. „Chtěl bych si zahrát výš než strejda Lukáš,“ vrátil úder Tomáš. A s vážností přidal: „Bude to ale hodně těžké, strejda hrál vysoko.“

I jeho ale potěšilo, že si spolu na jednom place zakopali. „Za to jsme všichni rádi. Navíc se přišla podívat i babička a teta,“ řekl Tomáš. Jeho samozřejmě potěšil výsledek zápasu. „Vzhledem k výsledku to bylo jednoduché. Oni ale mají stále mnohem více zkušeností, minimálně teda strejda Lukáš,“ přiznal devatenáctiletý borec, který šel na hřiště v 61. minutě jako střídající hráč. Jinak nastupuje za velimské áčko v krajském přeboru.

Ve stejný čas přišel na velimský pažit také jeho otec Daniel. Tím si hlavně od splnil dávný sen. „Asi to tak bude,“ usmál se Daniel, který se už na hřiště nehrne a zastává pozici trenéra. Přece jenom už jej „zdobí“ menší bříško. „Na normálních okolností už nehraju. Ale teď už slibuji, že nebudu lidi na hřišti strašit. Hrál jsem jen třicet minut a pak jsem nemohl dva dny chodit,“ práskl na sebe se smíchem kouč Štítar.

I otec Daniel věří, že to jeho syn dotáhne vysoko. „Je těžké říct, kam by se mohl dostat. Je to hlavně na něm. Myslím, že by si jednou mohl třetí nebo druhou ligu zahrát. Bylo by to hezké a věřím tomu,“ dodal Daniel Kmoch.