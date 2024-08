Vladimír Malinovský dnes 07:59

Fotbalový klub z Vrdů na Kutnohorsku bude slavit kulaté jubileum. Slavoj se dožívá sta let své existence. A co by to bylo za oslavy bez známých tváří. Těch se bude na vrdském stadionu prohánět v sobotu 31. srpna více než dost. Přijede totiž stará garda pražské Sparty. Takže bude rozhodně na co koukat.