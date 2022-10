Téměř třináctiletá Adéla Vrabcová a o rok mladší Lucie Hájková se už před necelými sedmi měsíci ocitly v hledáčku skauta Petra Macka, a protože ten zájem potvrdil i na nedávném turnaji okresních výběrů kategorie WU14 v Poděbradech, vypravily se dívky společně na tréninkovou jednotku do hlavního města. Byla na nich sice vidět mírná nervozita z toho, co je čeká, ale jinak mohly zůstat v klidu, vždyť je do Prahy doprovázel jejich trenér Luboš Hájek i sparťanský kouč Karel Truksa, který bydlí ve Vrdech.