Reprezentantky Kutnohorska odehrály v rozmezí od 9 do 14 hodin tři čtyřicetiminutové zápasy a připsaly si jedno vítězství a dvě porážky. „Herně nejhorší byl první poločas úvodního duelu s OFS Kolín, to se holky asi ještě viděly v posteli. Naopak nejsvětlejší momenty zaznamenaly ve druhém utkání s OFS Mladá Boleslav, kdy po bojovném výkonu otočily výsledek ve svůj prospěch. Hned v následujícím souboji s OFS Nymburk pak už na nich bylo vidět, že jim došly síly,“ přiblížil trenér okresního dívčího výběru a také Čáslavi Luboš Hájek.

Dívčí výběr z Kutnohorska tak doplatil na úzký hráčský kádr. Nejdříve byly k dispozici na střídání tři hráčky a později už pouze jedna, protože N. Hudáková si poranila koleno a V. Vránová si po úderu loktem v souboji stěžovala na bolest břicha. O to větší škoda, že z nominace vypadla v neděli 9. října po 'nehodě' v mistrovském zápase v kutnohorském Lorci J. Kapková kvůli otřesu mozku. Ta by s největší pravděpodobností chytala, takhle musela mezi tyčemi zaskočit R. Cunningham, a ačkoliv měla minimální brankářské zkušenosti, snažila se svůj tým podržet a nevedla si vůbec špatně.

Dívčí výběr Kutnohorska dokonal v Čáslavi obrat skóre v penaltovém rozstřelu

„Nutno také říct, že jsme do Poděbrad přijeli s mladým, zato perspektivním kádrem, protože s koncovým ročníkem narození 2009 jsme měli k dispozici pouze dvě hráčky,“ zmínil trenér Luboš Hájek a s úsměvem dodal: „Na podobných turnajích se vyskytují fotbaloví skauti, a tak jsem zvědav, kdy a která z holek si vyslouží pozvánku do známějších klubů či do krajského výběru,“ dodal s úsměvem trenér Luboš Hájek.

Výsledky OFS Kutná Hora: - OFS Kolín 1:3, V. Perclová (L. Hájková), - OFS Mladá Boleslav 2:1, L. Hájková (V. Perclová), V. Perclová, - OFS Nymburk 0:2.



OFS Kutná Hora: R. Cunningham, L. Hájková, P. Havránková, E. Kolářová, E. Skaláková, A. Vrabcová, V. Vránová (všechny FK Čáslav), V. Perclová (TJ Slavoj Vrdy), Luc. Vokounová (FK Uhlířské Janovice), V. Švejdová (SK Zbraslavice), N. Hudáková (Malín/Hlízov). Trenér: L. Hájek.