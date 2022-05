Každý jeho zákrok se pak setkával s hlasitou odezvou diváků. Gól nepustil. Ty padaly od začátku do opačné branky. Pro druhý poločas „Dino“ rukavice odložil a vyrazil na svůj tradiční post. Na rozdíl od nedávného utkání v nedalekých Lobkovicích ale tentokrát úplným útočným postrachem nebyl. Rozloučil se dokonce tak, že poslal míč mimo areál. S úsměvem pak vysvlékl dres a odkráčel. Z akce totiž potřeboval odjet o něco dříve.

I bez něj pak hosté navyšovali výsledek, byť o ten snad nikomu nešlo, až na 2:9. Za domácí se proti „svému“ Janu Netolickému, který vzal s chutí brankoviště Realu ve druhé části, prosadili Jan Válek a Daniel Bárta.

Zatímco druhý si chodí poté, co před zhruba rokem a půl pověsil mistrovský fotbal definitivně na hřebík, kopnout alespoň občas za starou gardu EMĚ, „Libišák“ Válek vyběhl na trávník po dlouhých deseti letech. „Naposledy jsem hrál za starou gardu Libiše proti Amfoře, když se slavilo osmdesát let. Za čtrnáct dní mají devadesát,“ hlásil někdejší výborný zakončovatel.

Na Pšovce se prý i po jednadvaceti letech od doby, kdy oblékal její dres, vrátil do známého prostředí. „Překvapilo mě, že kabiny byly i po těch letech téměř beze změn,“ dělil se o dojmy a prozradil, že si musel na akci koupit nové kopačky. Ty hned svým typickým způsobem po kličce gólmanovi pokřtil. Porážku ale pouze mírnil. „Dlouho to byla pohoda, ale pak se to zvrhlo, což byla trochu škoda, alespoň jsme si ale po dlouhé době zaběhali,“ narážel na závěrečný gólostroj, kterému nestíhala ani světelná tabule.

O aplaus si pak gólovou střelou řekl také Daniel Bárta. Na hřišti patřil stejně jako v době své největší slávy mezi nejživější hráče. „Ale už brzy tam bude padesát,“ připomněl s úsměvem své letošní jubileum hráč, který byl motorem pšovecké zálohy déle než deset let.

Zápas podle něj splnil veškerá očekávání. „Bylo to výborné. Hosté, i když tam měli kluky, kteří ještě hrají ligu, k tomu přistoupili velmi dobře. Hráli úplně na pohodu – tak jak to asi má být. Myslím, že se vybralo i hodně peněz, takže to přesně splnilo účel,“ pochválil soupeře v čele s dvojicí Matějovský – Hübschman.

A zároveň připomněl i jediný cíl akce: tím byla podpora šestileté Elišky Krejčíkové. Ta odmalička trpí vzácným, ale zatím neléčitelným onemocněním, které jí neumožňuje běžný život. Výtěžek, který rodičům přispěje na rehabilitace, pomůcky, léky a vše potřebné, přesáhl 116 tisíc korun.

Radost z něj měl i Marek Matějovský, největší osobnost uplynulého ligového ročníku si rovněž našla cestu na soutok Labe a Vltavy. „Jsme rádi, když můžeme nějakým způsobem pomoct. V Realu se navíc vždy sejde dobrá parta lidí,“ vyjádřil se mezi podepisováním kartiček a focením s dětmi. „Důležité je, že se vybrala částka, která by mohla pomoci. Proto se to dělá.“

S Mladou Boleslaví, s níž v týdnu prodloužil spolupráci o další rok, navzdory už skončenému ligovému ročníku nadále trénují. „Ještě budeme mít celý týden tréninky, dovolená nám začne 27. května,“ potvrdil. Přímo na Pšovce prý hrál poprvé, v Mělníku ale ne. Vybavil si jej se svými začátky v mládeži v nedaleké Staré Boleslavi a Brandýse nad Labem.