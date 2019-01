Soča si to rozdá o postup s Cannabis

Kutná Hora - Po zápasech 22. hracího dne Futsal ligy Restaurace Na Valech už je jasné, že o osmé postupové místo do play off si to v přímém souboji rozdají ve čtvrtek futsalisté Soči Suchdol a FC Cannabis. Ovšem ani případné vítězství by FC Cannabis stačit nemuselo, Suchdolští totiž budou ještě dohrávat duel s Chvojkovicemi.

U míče rozehrávají hráči Soči Suchdol, kteří překvapili výhrou nad favoritem zápasu - Palmou | Foto: Foto: Štěpán Vrána