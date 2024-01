/VIDEO, FOTO/ První přípravné utkání sehráli fotbalisté Kutné Hory (krajský přebor) a Polabanu Nymburk (I.A třída). Zápas dvou regionálních soupeřů vítěze neměl a skončil nerozhodně. Oba celky prostřídaly hodně hráčů, trenéři zatím využívají velké šíře kádru a příležitost dávají i dorostencům.

Z přípravného fotbalového utkání Kutná Hora - Polaban Nymburk (1:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kutná Hora – Polaban Nymburk 1:1

„Byla to taková klasika. Soupeř hrál i po taktické stránce výborně, hlavně v první půli, kdy nás dostupoval a my jsme měli problémy dostat se k jejich bráně. Měli jsme jen jedinou velkou šanci. Fotbalově byl soupeř více na míči a po brejku nám dali gól. Ve druhém poločase jsme měli na krajích více rychlostních typů, dostali jsme se do několika zakončení a třicet minut se hrálo hlavně na jejich půlce. Vyrovnali jsme a mohli jsme to i zlomit na naší stranu. Na konci jsme ale zase vypadli z rytmu a Malý nás podržel při krásné střele,“ popsal utkání kutnohorský trenér Pavel Šimáček. „Měli jsme hodně lidí, udělali jsme dvě vyrovnané sestavy. Hráli i kluci ze širšího kádru a mnohdy nám to skřípalo. Pozitivní je to, že skoro všichni zvládli těch uplynulých čtrnáct dní velice dobře,“ potěšilo Šimáčka.

„Využili jsme možnosti zapojit dorostence, abychom rozložili síly. Utkání splnilo účel, změřili jsme síly s účastníkem vyšší soutěže. Oba týmy nastoupily v hodně kombinované sestavě. Nás může těšit hodně slušný výsledek, ale rozhodně bych to nepřeceňoval. Byli jsme možná o trochu lepší, ale reíze je asi spravedlivá,“ okomentoval utkání trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik.

Branky: Křelina – Wiehl. Poločas: 0:1.

Kutná Hora – I. poločas: Dastych – Teslík, Franc, Dostál, Vokoun – Piskač, Zadražil – Křelina – Exner, Schovanec – Stieber. II. poločas: Malý – Bohatý, F. Čáp, J. Šámal, Pleva - Strnad, V. Šámal – Churavý – Moc, Honc – Křelina (70. Stieber).

Poolaban Nymburk – I. poločas: Plaček – Šimon, Drobný, Hoffmann, Pechanec – Herčík, Šubrta – Jarschel, D. Filip, Hrbáček – Wiehl. II. poločas: Holešovský – Luňáček, Herčík, Pechanec, Hoffmann – Šimon, Hrdlička – Wiehl, Hobík, Vaníček – Andriichuk.