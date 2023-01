„Výsledek neodpovídá průběhu zápasu, pro nás je dost krutý,“ ulevil si po utkání Libor Tichý, trenér kutnohorské Sparty. „Bude to znít blbě, ale v určitých fázích zápasu jsem s naší hrou spokojený, náš herní projev nebyl špatný. Herně jsme to celkem zvládli a byli jsme konkurence schopným soupeřem. Mně se to celkem líbilo,“ těšilo kutnohorského kouče. „Jenže nesmíme si dovolit s takovým soupeřem vyrobit pět fatálních hrubek, které soupeř potrestal. Někomu chybí herní praxe, navíc jsme nastoupili s hodně obměněnou sestavou a kluci si zvykají na sebe i herní styl. Mrzí mě, že jsme nedali žádný gól, nějaké šance jsme měli,“ dodal Tichý.

Obojživelník Ivo Procházka byl problémový hráč. Jako sudí vidí všechno jinak

Poločas: 0:3.

Kutná Hora: Vagner – Čičatka, M. Čáp, Franc, Vokoun – Strnad, Nekvinda, Piskač, Honc, Exner – Křelina, střídali Mach, Cimr, Wolf, Šámal, Mommers, Pleva.