„Síly jsme rozložili do obou poločasů, vyměnili jsme dvě jedenáctky. Vyzkoušeli jsme nové hráče a naše mladí, byla to pro ně zkušenost,“ vyprávěl po utkání kutnohorský trenér Jan Holík. „Ve vyrovnaném prvním poločase jsme udělali dvě chyby, které soupeř potrestal. Nefungoval nám střed pole, chtěli jsme i více presovat. Pěkně jsme zahráli standardní situaci, po které jsme vyrovnali, ale hosté dali druhý gól. Ve druhém poločase jsme měli převahu, měli jsme dvě až tři velké šance, nastřelili jsme břevno, měli jsme se gólově prosadit. Hráli jsme první utkání po zátěži, ale každý odehrál poločas, v tom bych příčinu neviděl. Výsledek se nám nepovedl. Je to ale začátek a máme tam dost věcí, na kterých musíme zapracovat. V prvním poločase jsme měli málo šance, ve druhém to bylo výrazně lepší a určitě jsme měli dát aspoň dvě branky,“ uvedl Holík.