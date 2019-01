Benešov – Nováček z Benešova si vstup do ČFL nemohl přát lepší. V krajském derby nepustili svěřenci trenéra Luboše Zákostelského Čáslav do vyložené šance, naopak si jich vypracovali řadu, ale brankář Kotěra kapituloval jen po hlavičce syna trenéra, Jana.

Čáslav na úvod prohrála na hřišti nováčka ČFL Benešova 0:1. | Foto: Robin Novák

V prvním poločase se hrálo většinou uprostřed hřiště bez vážnějších ohrožení branek. Za domácí zahrozil jen Manzia po centru Pospíšila, ale pálil ze 14 metrů z voleje nad. Hosté zahrávali šest rohových kopů, ale vážnější zakončení po nich nepřišlo.

Ihned po přestávce přišlo rozhodnutí. Na rohový kop si naskočil na zadní tyči stoper Zákostelský, nepříliš tvrdou, ale přesnou hlavičkou rozvlnil síť a dostal tak, na Benešov nebývalé množství fanoušků, do extáze. Následně se očekával tlak Čáslavi, ale ten nepřišel i díky výborné obranné práci Benešova, která nepustila hosty do vážnějšího zakončení. Naopak domácí mohli přidat další gól, ale brankář Kotěra byl proti – vyrazil střelu Svobody po úniku Manzii, poradil si s trestným kopem Žáka, zkazil radost Manziovi, kterému míč namazal „Karal" a fantasticky vyrazil hlavičku J. Zákostelského po rohu. A to ještě mířil Svoboda z otočky těsně vedle a stoper J. Zákostelský hlavičkoval, jak jinak než po rohu, těsně vedle. A tak byla Čáslav ráda, že v Benešově inkasovala jen jeden gól.

„První půli bych z naší strany zhodnotil jedním slovem – kvalita. Hráli jsme velmi dobře. Myslím si, že jsme domácí přehrávali. Dali jsme branku, která však pro údajnou ruku nebyla uznána," mrzelo trenéra Čáslavi Oldřicha Abrháma.

Úvod druhé půle se hostům nevyvedl. „Do druhé půle jsme vstoupili stejně jako v poslední době, kdy většinou inkasujeme branku. Tentokrát jsme dostali gól po standardní situaci, kdy dva naši hráči zahráli rukou, což nás stálo gól," popisoval trenér hostí a dodal: „Trefil se hráč, o kterém jsme se celý týden bavili, že je nebezpečný."

V závěru už Čáslav vyrovnat nedokázala. „Pak jsme hráli trochu hekticky, snažili jsme se dostat míč do brány. Musím uznat, že soupeř měl nějaké příležitosti. V závěru nám scházela kvalita finální přihrávky a zakončení. Prohráli jsme nula jedna v zápase, který byl z mého pohledu remízový," uzavřel Abrhám.

Benešov – Čáslav 1:0 (0:0)Branka: 47. J. Zákostelský. Rozhodčí: Makovička – Vrzal, Hrkal. ŽK: Turek – Tischler, Mlynka. Diváci: 653.

Benešov: Capouch – Braný, Hrubý, J. Zákostelský, Preisler (73. Vrňák) – Žák, Pospíšil – Jíša (85. Skopec), Turek (52. Čapek), Manzia – Svoboda (90. Krejza).

Čáslav: Kotěra – Tischler, Karal, Vencl, Kunášek – O. Ujec (65. Prokopec), Váňa – Záviška (83. Mlynka), M. Ujec, Vondra (60. Klátil) – Maxa. Trenér Oldřich Abrhám.