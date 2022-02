„Pro nás to byl první zápas a chvíli jsme se hledali. Zbytečně jsme chybovali v rozehrávce a soupeř byl prvních třicet minut lepším týmem. Přehrávali nás, my jsme se špatně zajišťovali a z toho pramenily jejich šance. Po jedné takové akci, kdy jsme udělali tři chyby za sebou, jsme dostali jako první gól. Od třicáté minuty se hra vyrovnala, my jsme dostali možnost zahrávat pokutový kop, ten jsme ale neproměnili. Ve druhém poločase jsme prostřídali a vyšel nám líp než ten první. Hráli jsme více organizovaně a byli jsme jednoznačně lepší. Dali jsme dva góly a ještě jsme měli dvě nebo tři velké příležitosti,“ popsal nejdůležitější momenty zápasu hlízovský trenér David Linhart.

FOTO: Sršni bodali jen třetinu. Favorit z Poděbrad svoji roli potvrdil

Branky Hlízova: Šesták, Puk. Poločas: 1:0.

Fotbal Hlízov: Míšek – Tomíšek, Tafel, J. Růžička, M. Šváb – T. Šváb, P. Růžička, Král, Šesták – Vyhnánek, Jarůněk, střídali Frejlach, Šusta, Para, Puk, Kosprd, Hačka.