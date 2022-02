„Nehráli jsme. Na utkání jsme odjeli, ale tam nám na recepci řekli, že sice hrajeme, ale až v neděli,“ byl naštvaný trenér hlízovského mužstva David Linhart. „Soupeř se nějak špatně domluvil. Zápas přeložili a nám to nedali vědět. Omlouvali se nám, ale prostě jsme nehráli,“ uvedl kouč Hlízova.

Tým se tak přesunul domů a trénoval. „Na neděli bychom to už nedali dohromady. Hned mi sedm hráčů hlásilo, že počítali se sobotou,“ přidal Linhart.

Ten zatím v kádru přivítal dvojici nových borců. Z Čáslavi Krále a z Nových Dvorů mladíčka Kosprda. „Jinak máme kádr pohromadě. Samozřejmě do toho promlouvají covid, nemoci nebo zranění. Král je ale zkušený a u něj problém zapadnout do sestavy nebude. Kosprd je mladý a také zapadne. Takže myslím, že když jsme nehráli, tak to tak velký problém není. Soupeři v této době odpadají mnoha mužstvům,“ dodal David Linhart.