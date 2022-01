Kádr doznal prvních změn. Nejistý je v dresu čtvrtého týmu tabulky start Martina Výborného, který se nejprve zranil, pak přestal chodit a nyní není jasné, zda bude pokračovat. „Byli jsme v kontaktu a možná z časových důvodů odejde na hostování jinam. Je to otevřené, ale možná ho uvolníme,“ uvedl k prozatím jediné hráčské ztrátě trenér mužstva David Linhart.

Co se týče nových tváří v týmu, jsou dvě. Michal Král z Čáslavi a David Kosprd z Nových Dvorů. „Na příchodu Krále z Čáslavi jsme domluveni. Kosprd hrál okresní přebor, v zápasech se mi docela líbil a myslím, že by nám mohl pomoci,“ věří Linhart.

Kutná Hora sehraje osm přípravných střetnutí, Čáslav ještě o tři víc

Jeho tým absolvoval první tréninkovou dávku minulou sobotu na umělce v Církvici, další fáze měl v týdnu. Na úvodním tréninku se trenérovi hlásilo šestnáct borců. „Chyběli ještě Pavel Růžička, který je po operaci kýly a začne až v únoru, Puk byl v práci, Tafel na horách,“ vyjmenoval absence hlízovský kormidelník.

Na první pohled se zdá, že kádr týmu je široký. Linhart si však myslí něco jiného. „Na papíře možná široký je. Ale po situaci na podzim bychom potřebovali, aby nás bylo tak pětadvacet,“ směje se kouč. „Realita může být podobná, že budou na lavičce tři hráči včetně mě,“ přidal.

Připravenost mužstva prověří pětice soupeřů. „Tři jsou z krajského přeboru a dva z I.B třídy. Třeba s Třemošnicí a Vlašimí hrajeme každý půlrok,“ řekl Linhart. „Je to na přípravu tak akorát, počet i kvalita jsou adekvátní.“

Hlízovský tým se bude připravovat v domácích podmínkách. „Soustředění nemáme, na něj jsme nikdy nejezdili. Máme u nás dobré podmínky a navíc někteří hráči by to nedali. Pro nás je to složité,“ podotkl kouč David Linhart.