V prvním poločase byli na míči více hlízovští fotbalisté, z čehož vyplynula akce, která skončila střelou těsně vedle brány Golčova Jeníkova. Hlízovští často posílali centry ze strany, jeden takový zastavil těsně před Křelinou brankář Golčova Jeníkova. Z následného protiútoku vyšla střela z dálky, se kterou ale brankář Míšek neměl větší problém.

Na druhé straně se stala téměř totožná situace, střelu z velké vzdálenosti bez problému zneškodnil gólman, který o chvíli později chytil také další nebezpečný centr ze strany. Další centr už ale brankář Golčova Jeníkova nechytil, míč se dostal k hráči Hlízova, který ještě nepřekonal brankáře, to se povedlo až z dorážky, Hlízov tak vedl 1:0.

Hlízovští fotbalisté si vytvořili další velkou příležitost, útočník obehrál na velkém vápně obránce, už se chystal ke střele, ale na poslední chvíli zasáhl druhý stoper a poslal míč do bezpečí. Hosté si také vytvořili šanci, po špatné rozehrávce mezi obráncem a brankářem Hlízova se k míči dostal záložník hostů, jeho střelu ale zblokoval hráč Hlízova na rohový kop. Při další možnosti ohrozit bránu soupeře mířil hráč Golčova Jeníkova vysoko nad bránu, z následné rozehrávky Hlízovských se míč dostal až ke Křelinovi, který z velkého vápna hlavičkoval do brankáře soupeře. Hlízovští si vytvořili další příležitost, po dobré křižné přihrávce se ocitl v dosahu branky Tomíšek, jeho střela šla ale vysoko nad bránu soupeře. Hlízov si stále vytvářel další šance, ale jedna skončila nad bránou, druhou zablokoval obránce a třetí šla po centru ze strany mimo bránu. Možnost skórovat měl Křelina, který ale z bezprostřední blízkosti poslal míč mimo bránu Golčova Jeníkova, ani další šance neskončila brankou, hlízovský hráč totiž hlavičkoval vedle brány. Opravdu velkou příležitost měli Hlízovští o chvíli později, první střelu vyrazil brankář na tyč, k odraženému míči se šťastně dostal obránce, který odpálil míč daleko od brány. Branka padla až z následující akce, která skončila přesnou hlavičkou do sítě Golčova Jeníkova.

Druhý poločas začal brankou Hlízova, další mohl přidat Jarůněk, ale mířil nad bránu. Následně zahrozil Golčův Jeníkov, ale dvakrát míč v klidu chytil Míšek, potřetí skončila akce rohovým kopem. Na druhé straně se prosadil Křelina, který dorážel odražený míč. Další hlízovská akce skončila střelou těsně vedle brány. Golčův Jeníkov se přece jen prosadil, jenže do vlastní brány, když si obránce srazil míč do brány po centru z křídla. Po několika šancích se Hlízov prosadil naposledy, tentokrát se po závaru zorientoval Frejlach, který tak upravil skóre na konečných 5:0.



„Sice jsme vyhráli 5:0, ale měli jsme ještě nějaké další šance. Hosté hrají okresní přebor, snažili se, hráli fotbal, ale taková mužstva bychom měli porážet větším rozdílem. Jinak jsem spokojený, nikdo se nezranil, soupeře jsme sháněli narychlo. Jsem rád, že Golčův Jeníkov s námi odehrál zápas, kluci si zastříleli. Sice mám k nějakým věcem výhrady, něco jsme odflákli, celkově jsem s přípravou a tímto zápasem spokojený,“ zhodnotil utkání hlízovský trenér David Linhart.



Hlízov – Golčův Jeníkov 5:0 (2:0)