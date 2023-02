„Nastoupili jsme v provizorní sestavě, chybělo nám šest lidí a hráli jsme bez stoperů. Zaskočit museli jiní. Kluci utkání zvládli, i když Sázava není snadný soupeř a v létě nás v přípravě hodně trápila. Soupeř mohl dát klidně po našich chybách dva nebo tři góly, ale také my jsme ještě mohli nějakou branku přidat. Nakonec zůstalo u dvou gólů, i když jsme další šance měli. V zápase jsme v tomto složení předvedli maximum a jsem spokojený,“ uvedl hlízovský kormidelník David Linhart. „Otázka je, jestli by to stačilo na silnějšího soupeře,“ zamyslel se Linhart. „Teď budeme mít o víkendu volno, soupeř nám zápas odřekl. A už jsem nechtěl nikoho shánět, protože jsem věděl, že bychom měli opět dost absencí. Budeme jen trénovat,“ řekl kouč Hlízova.

Jeho tým posílí pro jarní část Matěj Jilemnický, hráč Nového Bydžova, který nastupoval naposledy za Solnici. „Ještě máme domluvené dva hráče. Jedním z nich je Dominik Martínek, je po zranění a naposledy hrál za Světlou,“ přidal Linhart.

Druhým borcem byl měl být zkušený a rázný stoper Petr Zdeňka.

„Dobrý přípravný zápas, hrálo se v solidním tempu,“ liboval si hrající trenér poražených Pavel Chuchla. „Hlízov více držel míč, my jsme měli zajímavé kontry. Zvlášť ve druhém poločase jsme si vytvořili minimálně tři jasné šance. Hlízov byl produktivní a my ne. Je to škoda, ale zápas se mi líbil,“ dodal sázavský trenér.

Branky: Maxa, Tichý. Poločas: 1:0

Hlízov: Míšek – T. Šváb, M. Šváb, Král, Vojtíšek – P. Růžička, Jilemnický, Šesták, Tichý, Para – Maxa, střídali Vavřina, Váňa.

Sázava: Tichovský – Skála, Dušek, Chuchla, Král – Špalek, Chrpa, Šafránek, Steinocher – Novák, D. Kalivoda, střídali Dytrich, Sochor, Míšek.