/FOTOGALERIE/ Jako generálku na jarní část I. A třídy sehráli fotbalisté Hlízova v sobotu na domácím hřišti utkání 4. kola AGRO CS Poháru SKFS. Po brance Martina Jarůňka postoupili před Dobrovice do osmifinále.

AGRO CS Pohár Středočeského krajského fotbalového svazu, 3. kolo: Hlízov - Dobrovice 1:0 (1:0). | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Hlízov vstoupil do utkání velmi dobře. „Měli jsme po pěkných akcích tři šance, z nichž jsme Martinem Jarůňkem udeřili. Po inkasovaném gólu kvalitní soupeř ožil a trochu nás začal přehrávat, nicméně pouze po vápno. Druhý poločas to bylo z obou stran takové nahoru a dolů, my měli tyčku a jednu tutovku, hosté hráli dobře v poli, ale byli neškodní vepředu,“ líčil trenér Hlízova David Linhart. Závěrečný tlak hostí nakonec nepřišel: „Hráli jenom po vápno, žádnou stoprocentní šanci neměli, neřekl bych, že ani nějaký větší tlak.“