Rovných třicet bodů z pětačtyřiceti možných řadí hlízovské fotbalisty na čtvrtou příčku tabulky. Stejně bodů má také páté Mnichovo Hradiště. O pět více pak Průhonice a s devětatřiceti body vládnou skupině B Pšovka Mělník a vedoucí Sokoleč. Trenér Hlízova si však přeje, aby jeho družina postavení ještě vylepšila. „Jsme nahoře, ale máme na první dva týmy celkem velkou ztrátu. Každopádně bych si přál, aby jaro bylo z našeho pohledu ještě lepší,“ uvedl před prvními zápasy jarní části sezony David Linhart. „Chtěl bych být do třetího místa, ideálně se porvat o úplně nejvyšší příčky. Co jsem slyšel, týmy nahoře mají nějaké problémy, třeba už nebudou tak suverénní. Není nereálné skončit někde hodně nahoře,“ věří svému týmu Linhart.

V mužstvu skončil Martin Výborný, ten svůj konec avizoval už dopředu a nehrál polovinu podzimní části, namířeno má do Paběnic. Naopak Hlízov získal Michala Krále z Čáslavi a Davida Kosprda z Nových Dvorů. Tento mladíček je momentálně nejlepším střelcem okresního přeboru. „Teď nás bude konečně dost. Neměli bychom tak už riskovat to, že bych seděl na lavičce jako náhradní já, jak tomu bylo na podzim. Kádr je širší a kluci vědí, že se sestava bude měnit. Tak jsme se dohodli,“ prozradil hlízovský kormidelník.

Ten si pochvaloval i průběh zimní přípravy, přestože mu ji narušil covid, nemoci i zranění. „Jsem s přípravou vcelku spokojený. Kluci chodili, na trénincích se nás scházelo dost. Bylo to fajn. Začali jsme na umělé trávě v Církvici, pak jsme přešli na přírodní trávu,“ uvedl Linhart. „Vyšly nám i zápasy. Dvakrát jsme porazili i týmy z krajského přeboru. Myslím, že by to mohlo být na jaře v pohodě,“ přeje si kouč David Linhart.