Hlízovský tým trénoval dvakrát týdně, k tomu hrál přátelská utkání. „Všechny zápasy jsme hráli venku. Docházka byla celkem slušná, občas někdo vypadl kvůli dovolené, ale to je klasika doby,“ nedělal si vrásky kouč Linhart.

Hlízovští fotbalisté střídali dobré výkony s horšími. Mužstvo často zklamalo v koncovce. „První dva zápasy jsme si zkusili hru do plných, což nám v minulé sezoně moc nešlo. Víceméně bez problémů jsme dokázali vyhrát, poslední zápas už byl hurá fotbal se spoustou našich šancí, které jsme zahazovali a proměnili tak pětinu,“ litoval kouč hlízovského celku. „Celou přípravu jsme zkoušeli nové rozestavení, abychom měli variantu k úspěšnému rozestavení z minulé sezony. Budeme to střídat podle personální situace a soupeřů. Mrzí mě, že jsme pořád na štíru s koncovkou, ale třeba to tam začne padat v mistrákách,“ věří Linhart.

Kádr doznal několika změn. „Skončili po podepsání volných přestupů Puk s Tafelem, kteří toho na jaře stejně moc nenahráli. Ze zdravotních důvodů Para, a Váňa skončil už v průběhu jara,“ popsal hráčské ztráty kouč Hlízova. „Přišli Vančura a Kubín z Čáslavi, dotahujeme Málka (Malín) a Kruliše (Suchdol), kteří přesvědčili v přípravě. Naplno už může konečně po dlouhém zranění a následných komplikacích Roman Hačka, za což jsem rád a čekáme, až se dá do kupy Petr Zdeňka, který byl také dlouhodobě zraněný,“ přidal ke změnám v týmu trenér mužstva.

A jaké jsou cíle jeho týmu? „Cíl je stejný jako každou sezonu. Hrát bojovný a hezký fotbal v horní polovině tabulky, který bude bavit diváky i nás. Uvidíme jak se nám to bude dařit,“ podotkl Linhart.

Hlízov startuje sezonu na půdě rezervy Kosmonos. „Ty jsou nováčkem soutěže, takže toho o nich moc nevíme. Uvidím, jestli se mi povede o nich něco zjistit. Každopádně my se soustředíme na sebe, a pokud se nám povede se výkonem přiblížit alespoň částečně k možnostem, jaké máme, tak si budeme chtít nějaký bod odvézt,“ věří svému mužstvu trenér Hlízova David Linhart.