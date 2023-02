Jeho kádr decimují zranění. Chybí Jiří Růžička, Hačka, Puk, Frejlach, o víkendu nehrál ani nemocný Tafel. Linhart je z této situace značně rozladěný. „A to se nám v zápase zranil další hráč,“ hlesl Linhart. „Máme vůbec problém poskládat sestavu na utkání, ale i na tréninky. Je to zoufalé,“ přidal kormidelník týmu hrajícího I.A třídu.

Těšit ho tak může alespoň příchod dvou nových posil. „Na Jilemnického jsme dostali doporučení. Počíná si dobře. Dohodnuti jsme i s Petrem Zdeňkou, stačí to jen dotáhnout, to už by neměl být problém,“ uvedl Linhart. „Je to zkušený obránce, který by měl být lídrem na hřišti i v kabině. Chybí nám v týmu takový zlejší hráč, takový, který srovná i povzbudí kabinu,“ slibuje si od řízného stopera kouč.

Hlízovská výhra byla pohodová, hattrick nasázel střídají Švec

Petr Zdeňka strávil v minulosti několik sezon v kolínské Spartě, Českém Brodě nebo Poříčanech. teď bude kopat o kousek dál.

Trenér Hlízova je zatím z přípravy týmu zklamaný. „Mám z toho hodně zamotanou hlavu. Těch zranění je opravdu moc,“ přiznal lodivod devátého celku tabulky v polovině ročníku.

Na náladě mu nepřidal ani obránce Tomáš Šusta, se kterým už nepočítá. „Měsíc se omlouval, že je stále v práci, že je zaneprázdněný. A pak jsem náhodou zjistil, že trénuje s Průhonicemi. To mi hlava nebere. Takové jednání je pro mě neakceptovatelné. Třeba Vyhnánek nám jasně řekl, že se chce vrátit do Uhlířských Janovic a rozešli jsme se normálně,“ dodal David Linhart.