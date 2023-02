„Jsem docela zklamaný. Soupeř dopředu volal, že to nedá dohromady, nakonec jsme utkání sehráli. Nebyla to pro nás pořádná prověrka, soupeř vydržel tak do třicáté minuty. Ale jsme rádi, že jsme to utkání vůbec sehráli,“ řekl po utkání hlízovský kormidelník David Linhart. „Nehráli jsme už minulý víkend, takže jsme byli rádi, že to soupeř dal dohromady. Nějakou dobu nám trvalo, než jsme se prosadili. Pak jsme ale přidali nějaké góly a vyhráli jsme vysokým rozdílem. Spíš mrzí fakt, že jsme přišli o dalšího zraněného hráče,“ dodal Linhart.

Kabinou Kutné Hory se prohnala viróza, zápas byl zrušený

Branky: Švec 3, Maxa, Para, Jilemnický, Váňa. Poločas: 2:0.

Hlízov: Míšek – Vojtíšek, Zdeňka, M. Šváb, T. Šváb – Král, Šesták, Jilemnický, Para, Tichý – Maxa, střídali Švec, Váňa, P. Růžička.