S bilancí určitě spokojení nejsme. Mrzí mě zejména domácí ztráty s Vlašimí B a v Mělníku, kdy jsme vyrovnávací góly dostali v 93. minutě. Dále taky poslední zápas s Čelákovicemi, který jsme měli také určitě zvládnout.

Kde hledat hlavní příčiny toho, že jste v tabulce tam, kde jste?

Je to od každého trochu. Asi největší příčina je podle mě chabá tréninková morálka týmu, sedmdesát procent hráčů trénuje jednou týdně, což je na tuto soutěž samozřejmě málo. Jak není síla na hřišti, tak se hraje těžko, ale to si musí každý srovnat v hlavě sám. Další příčinou je taktická nedisciplinovanost, kdy si řekneme, co chceme hrát, ale jsme to schopni plnit jen některé části zápasů. S tím souvisí i psychická nepohoda týmu, každá blbost nás rozhodí a vyvede z koncentrace.

Nejlepším střelcem týmu je s devíti brankami zkušený Maxa. Je to hráč, který mužstvo v ofenzivě táhne?

Láďa je určitě lídr týmu, na hřišti i v tréninku by si z něj měli všichni mladší i starší hráči vzít příklad. I když byl většinu zápasů na hrotu sám, dokázal se prosazovat.

Najdete někoho dalšího, kdo si zaslouží speciální pochvalu?

Spokojený jsem celkem s Martinem Pukem, i když by měl dávat na to, jakou má kvalitu, víc gólů.

Kde vás v podzimní části soutěže nejvíc tlačila bota?

Museli jsme změnit styl napadání, protože na aktivní presink, jaký jsme hráli dříve, jsme prostě neměli broky ani vhodné typy hráčů. A podle mého jsme dělali velké množství individuálních chyb v obranné fázi. Podle mě vázla součinnost a spolupráce sousedících postů. Chybí mi ochota máknout jeden za druhého a nespoléhat se, že to třeba nějak dopadne. Chybělo i loňských šestnáct gólů Tomáše Vyhnánka, který se letos s top formou nepotkal.

Často jste v pozápasovém hodnocení zmínit fakt, že jste zklamaný přístupem některých hráčů. Platí to i s odstupem času?

Stoprocentně si za svými slovy stojím i s odstupem času. Z dost věcí jsem byl v téhle sezoně zklamaný jak z trenérského, tak i lidského hlediska.

Před sezonou jste přivedl pět nových hráčů. Kdo z nich byl nejlepším tahem a kdo bude muset ještě zabrat, aby si vysloužil více prostoru na hřišti?

Své odvedl Štěpán Váňa, který rok nehrál a až trochu doladí kondici, tak může být rozdílovým hráčem. Ostatní noví kluci dobře zapadli a vesměs odvedli, co jsme od nich čekali. Samozřejmě nějaké výhrady mám, ale to budu řešit osobně. Mrzí mě dlouhá nemoc Matěje Vojtíška, který by nám hodně pomohl, ale byl kromě posledního zápasu mimo, takže naskočí až na jaře.

Bude i zimní přestávka bohatá na přestupy?

Uvidíme.