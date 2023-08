„Po loňské sezoně, ve které jsme měli špatný podzim (20 bodů) a slušné jaro, jsem ani moc do týmu sahat nechtěl, protože ta zmiňována druhá část sezony nám docela sedla a chtěl jsem mužstvo jen doplnit o jednoho nebo dva hráče,“ uvedl trenér hlízovského týmu David Linhart.

Jenže od tohoto plánu musel docela brzy upustit a musel se poohlédnout po hráčích, kteří by nosili dres jeho družiny. „Okolnosti a hlavně bezcharakterní jednání dvou našich hráčů Tafela a Puka, kteří nám do toho poslední den volných přestupů bez předchozího upozornění ´hodili vidle´ a volné přestupy podepsali, nás donutilo uvažovat jinak a asi i lépe,“ uvědomil si kouč Hlízova, jehož počínání zmíněných fotbalistů zklamalo. „Podobné jednání nechápu. Ale to je problém asi všude, doba je taková a chlapské jednaní je minulostí,“ hlesl rozladěně Linhart.

Do Čáslavi se vrací dvojice nadějných mladíků. Dříve už získala Junka a Ráliše

Vedení klubu nelenilo a začalo jednat. Trenér tak mohl přivítat další nové tváře, ovšem ne všechny chtěl jmenovat, jelikož jejich příchody nebyly dotažené. „Každopádně jsme posílili o Jakuba Vančuru z Čáslavi, se kterým jsem odehrál spoustu let v Kutné Hoře, pak ho i trénoval v Suchdole a o jehož kvalitách se nemá cenu bavit. Kádr bude doplněn i o tři mladé hráče z nižších soutěží a dorostu. A radost mám i z postupného zapojování po těžkém zranění Romana Hačky, který už je snad stoprocentní. Doufám, že se v průběhu srpna dostane zpět na hřiště i dlouhodobě zraněny Petr Zdeňka,“ věří v návrat zraněných hráčů jejich nadřízený.

Hlízov získal v jarní části minulé sezony o deset bodů více než na podzim a s rovnými padesáti body skončil na solidní páté pozici. A z toho určitě trenér nebude chtít slevit. „Ambice zůstávají stejné jako loni. To znamená hrát hezký fotbal a pohybovat se v horní polovině tabulky,“ dodal kouč Hlízova David Linhart.

Hlízov sehraje první mistrovské utkání I.A třídy skupiny v neděli 13. srpna od 17 hodin na půdě kosmonoské rezervy. Doma se poprvé představí o týden později v sobotu 19. srpna, kdy od 17 hodin hostí Polaban Nymburk.