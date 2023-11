Samozřejmě jsme spokojení. Máme o deset bodů víc než loni, ale je nutno podotknout, že soutěž je letos abnormálně vyrovnaná a některé zápasy jsme uhráli i s potřebnou dávkou štěstí. Naopak zápasy, které jsme uhrát mohli a měli se slabšími soupeři, jsme z různých důvodů nezvládli, to mě trochu mrzí.

Těší vás fakt, že z okresních zástupců v soutěži jste nejlepší?

Jasně že těší. Sice jsme s Vrdy prohráli a Čáslav porazili, ale před sezonou jsem si myslel, že bychom měli být papírově v tabulce před nimi. Ve Vrdech jsme zaslouženě a hloupě prohráli. Čáslav jsme porazili, ale Vrdy sbíraly body pouze doma a Čáslav bodovala až ke konci, takže jsme spravedlivě v tabulce před nimi.

Před sezonou doznal jako vždy kádr několika změn. Jaký byl přínos nových posil?

Jsem rád, že všichni kluci, kteří přišli, zapadli dobře do týmu a jsem s nimi co se týče tréninkové morálky i přínosu v zápasech spokojený. A chci, aby všichni pokračovali i na jaře. Myslím si, že je tady lepší parta, než byla v dřívějších letech a je to znát i výsledkově.

Kdo z hráčů vás nejvíce mile překvapil? A je naopak někdo, od koho jste čekal mnohem více?

O kvalitě Kuby Vančury jsem věděl, takže to pro mě překvapení nebylo a všichni vesměs odehráli asi to, co jsem od nich čekal. Mrzí mě, že nám na celou přípravu a skoro první třetinu soutěže vinou zranění vypadl klíčový hráč Láďa Maxa, protože jakmile nastoupil, tak se naše výkony o dost zvedly. A na podstatnou část vypadl i druhý útočník Filip Tichý, který byl v super formě, ale prakticky celý podzim se potýkal nejprve se zraněným kotníkem a posléze se svalem. Myslím si, že oba na jaře, pokud se jim vyhnou zranění, výrazně promluví do tabulky střelců.

Kutnohorské fotbalové týmy si podmanily I.B třídu skupinu D. Kvalita nebo klika?

Doma jste z osmi zápasů neprohráli ani jednou a jste v tomto směru nejlepší s poděbradskou Bohemií. Vaši příznivci musí být spokojeni…

Zápasy doma před našimi fanoušky jsou základ. Doma jsme sebevědomější než venku a zdá se mi, že i víc bojujeme. Snažím se, aby tomu tak bylo i venku, ale objektivně to tak zatím není. Statistika 6 – 2 - 0 doma a 3 – 1 - 3 venku hovoří za vše.

V počtu vstřelených branek jste až na desátém místě s osmadvaceti přesnými zásahy. Je ofenziva největší slabinou mužstva?

Asi se to tak jeví, ale jak už jsem uvedl, spoustu zápasů nám chyběli klíčoví ofenzivní hráči. A taky bych čekal branky i z křídelních prostorů, kde jsme se i dokázali prosadit jeden na jednoho, ale branky jsme i přes velký počet šancí nedávali.

Bude se kádr pro jarní odvety opět hodně měnit?

Chci, aby celý kádr zůstal pohromadě, nejsem příznivcem velkých změn.

KANONÝŘI I.A TŘÍDY - SKUPINY B

16 – Tochukwu Mbah (Horky)

15 – Vratislav Kořínek (Slovan Poděbrady)

13 – Jan Boček (Dolní Bousov), Jakub Pokorný (Pšovka Mělník), Radek Tomíček (Dolní Bousov)

12 – Daniel Krulich (Stará Boleslav)

10 – Jakub Vančura (Hlízov)

9 – Matěj Novák (Bohemia Poděbrady), Adam Milner (Horky), Ondřej Martínek (Bohemia Poděbrady), Lukáš Kalous (Psáry)

…

5 – Vojtěch Semrád (Vrdy), David Kapounek (Vrdy)

4 – Jiří Růžička (Hlízov), David Šveřepa (Vrdy)