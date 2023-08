Jasný zápas, výsledkově vyvedená generálka. To bylo poslední přípravné utkání fotbalistů Hlízova, kteří se připravují na mistrovskou sezonu v krajské I.A třídě, jež startuje příští víkend. Svěřenci trenéra Davida Linharta zdolali bez větších problémů Řečany (I.B třída).

Z přípravného fotbalového utkání Hlízov - Vrdy | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Řečany 5:1

„Jsem rád, že jsme hráli na nádherném hřišti, které bylo i ve vytrvalém dešti ve skvělém stavu,“ pochvaloval si podmínky trenér Hlízova David Linhart. „Co se týče zápasu, tak my jsme začali aktivně, měli tři čtyři jasné tutovky, které jsme nedali. A z první návštěvy domácích na naší půlce jsme se klasicky nezajistili při dlouhém balonu, prohráli hlavu a prohrávali 1:0. Potom jsme zapnuli na vyšší stupeň a do poločasu otočili na tři jedna,“ hodnotil první poločas kouč vítězů. „Druhy poločas už se hrál na jednu bránu, kdy jsme nevyužili minimálně patnáct stoprocentních šancí. Domácí na tom byli o hodně hůř běžecky a bylo to znát, takže nás asi moc neprověřili. Prakticky každý náš útok končil šancí a jenom naší lehkovážností jsme šance zahazovali jak na běžícím pasu, což by nás mohlo se silnějším soupeřem mrzet. Mrzí mě, že když zjistíme, že na soupeře v pohodě máme, tak hrajeme jenom to, co potřebujeme,“ dodal David Linhart.

Branky: Šesták 2, P. Růžička, Tichý, vlastní. Poločas: 3:1.

Hlízov: Vavřina – Martínek, J. Růžička, Kubín, Král, P. Růžička, Jilemnický, Vančura, Vojtíšek, Šesták, Tichý, střídali Málek, M. Šváb, Hačka.